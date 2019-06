A.S. Lucchese



Lucchese, squadra arrivata in città: stasera alle 21 festa al Porta Elisa per celebrare l’impresa

domenica, 9 giugno 2019, 12:47

di michele masotti

Il day after della magica serata di Bisceglie è dolcissimo per la Lucchese e tutti suoi sostenitori. In questi minuti il pullman dei rossoneri è allo stadio per ricevere un primo, caloroso abbraccio da una città intera che ha riscoperto cosa vuol dire amare la Pantera grazie alle gesta di un gruppo composto da uomini veri, prima ancora che ottimi giocatori. Sarà solo il primo assaggio, poiché la vera festa scatterà stasera al Porta Elisa alle ore 21.

Tale conclusione è stata possibile, tralasciando per un attimo l’aspetto tecnico, anche grazie a color che hanno aiutato economicamente la Pantera ad arrivare in fondo alla stagione dopo lo sfascio societario iniziato il 28 dicembre 2018. Tifosi, sempre pronti ad organizzare qualsiasi tipo di iniziativa, commercianti, piccole imprese, anche fuori Lucca come il ristorante “Grotta Bianca” di Bari Palese che ha offerto venerdì il campo di allenamento e la cena post partita di ieri sera alla truppa rossonera. Un’ondata di solidarietà a difesa di quella maglia rossonera che da 114 porta in alto il nome della città di Lucca. Il conferimento della cittadinanza onoraria, ci permettiamo di dirlo, ci pare il minimo riconoscimento per capitan Bortolussi. Una salvezza sul campo che vale tantissimo. Da domani il pensiero tornerà alle aule del tribunale dove scopriremo, entro il 24 giugno (data limite per iscriversi alla prossima Serie C nda), se il piano concordatario andrà a buon fine. Oggi, però, deve essere soltanto la giornata della celebrazioni di un nuovo e immortale capitolo della storia della Lucchese.

“Siamo stremati ma felici alla meta.” – ha rivelato il ds Antonio Obbedio- “Il viaggio di ritorno è volato tra stanchezza, adrenalina per l’impresa e gioia. Quello di ieri è stato un match equilibrato contro una formazione rognosa. Da calciatore ho avuto la fortuna di vincere dei campionati, ma devo ammettere che la salvezza conquistata vale molto di più. Colgo l’occasione per invitare tutti a partecipare questa sera alla festa che si terrà al Porta Elisa alle ore 21.”