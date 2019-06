A.S. Lucchese



Lucchese, tutte le ipotesi per ripartire dalla Serie D

mercoledì, 26 giugno 2019, 16:30

di michele masotti

La ferita per la mancata iscrizione alla Serie C, perduta nonostante le gesta dei ragazzi di Favarin, è ben lontana dal rimarginarsi, ma non c’è molto tempo per piangersi addosso se si vuole fare sì che la Lucchese possa, quantomeno, ripartire dalla D nella stagione 2019-2020. L’iscrizione al massimo campionato nazionale dilettanti scade venerdì 12 luglio però, come accaduto ad esempio a Bari, Avellino e Reggiana la scorsa estate, potrebbe essere concesso un supplemento temporale per quei club che hanno abbondonato il calcio professionistico per ragioni di natura economica. In attesa che si compia il fallimento della vecchia società, ad ora sempre affiliata alla Figc, un ruolo decisivo sarà, giocoforza, svolto dal primo cittadino Alessandro Tambellini. Il sindaco dovrà richiedere ai vertici federali di iscrivere in sovrannumero alla D, con annesso pagamento della tassa di 150.000 euro, un nuovo team rappresentativo della città di Lucca, come avvenuto nell’agosto 2008 con l’allora Sporting Lucchese.

A quel punto verrà indetto un bando, aperto chiaramente a tutti gli interessati, per affidare il titolo sportivo alla nuova proprietà che, logicamente, non dovrà aver alcun elemento di continuità con i vecchi dirigenti. Sono diverse le piste percorribili in questa direzione. Dal “cavallo di ritorno” Stefano Ulisse, che pare però essere staccato nelle retrovie, passando per l’imprenditore romano Marco Arturo Romano fino ad un coinvolgimento, in prima persona, di quei quattro soggetti del tessuto economico lucchese che avrebbero dovuto contribuire, sotto forma di sponsor, alla causa della Pantera qualora fosse andata in porto l’iscrizione in Serie C. Ad ora sembrerebbe Romano, già interessato al club rossonero già a marzo, essere in pole position. Il fondatore e titolare di Tecnologia e Sicurezza S.p.a., azienda specializzata nella sicurezza sui luoghi di lavoro e dislocata con più di 100 sedi sul territorio nazionale, ha come suo referente Fabio Bettucci, ex amministratore delegato della Lucchese nell’era Bacci.

La seconda ipotesi prevedrebbe l’acquisizione del titolo sportivo di un club della provincia di Lucca partecipante alla D, proprio come ha fatto il Cesena con il Romagna Centro. Se Seravezza Pozzi e Real Forte Querceta paiono non rientrare in questo disegno, discorso diverso può essere fatto sul GhiviBorgo. Nei mesi scorsi, infatti, ci sarebbero stati dei contatti con i dirigenti dei “colchoneros” della Media Valle per verificare questa possibilità. Sebbene la società del presidente Nieri abbia già annunciato il nuovo allenatore, Pacifico Fanani, e compiuto i primi acquisti, non è da escludere il ripristino di questo filo diretto. In questa nuova ripartenza della Pantera, la terza in 11 anni, sarà necessario effettuare una ristrutturazione del Porta Elisa, colpevolmente trascurato in questi anni.