A.S. Lucchese



L’ultimatum di Massone: “Attendiamo entro domani risposte per stadio e rateizzazione del debito”

giovedì, 20 giugno 2019, 20:28

di Michele Masotti

Entro domani pomeriggio, seppur il termine per presentare l’iscrizione alla prossima Serie C scada lunedì 24 giugno, si conoscerà il destino della Lucchese. È questo, in sintesi, il parere espresso dall’avvocato Angelo Massone, colui che ha proposto il concordato preventivo per il club rossonero. L’ottimismo palesato poco più che una settimana fa, quando uscì il nome di Josef Ferrando, sembra non albergare più nel legale romano. Secondo quanto asserito da Massone i due principali problemi non riguarderebbero il pagamento degli adempimenti necessari, bensì le situazioni legate a stadio e alla rateizzazione del debito.

“Tengo a precisare che le risorse economiche per pagare quanto dovuto (stipendi e acquisizione nda) ci sono.” – ha esordito Massone- “Siamo ancora in attesa di una risposta per lo stadio (alternativo al Porta Elisa) dal Comune e per la rateizzazione del debito da parte dell’Agenzia delle Entrate. Attendiamo fino alle 14 di domani (venerdì 21 giugno nda) per avere i responsi in merito. Nel caso in cui arrivino, ci sarà il passaggio della maggioranza delle quote a Ferrando in uno studio notarile di Roma. Se ciò non accadrà, e si tratta di aspetti necessari per l’iscrizione, l’operazione di salvataggio della Lucchese non potrà andare avanti.”

Pagamenti che, sempre secondo quanto affermato da Angelo Massone, sarebbero effettuati direttamente da Josef Ferrando poiché l’altra strada alternativa, ossia attraverso uno dei tre soci, non pare essere percorribile. “Ho provato a parlare con i vertici di Città Digitali, ma non ho avuto alcuna risposta.” – ha proseguito il legale romano.

Non resta che attendere altre poche ore per capire quale sarà il prossimo futuro della Lucchese. Ricordiamo che, in caso di mancata iscrizione tra i professionisti, cadrebbe immediatamente il progetto del concordato preventivo poiché la permanenza in C è una condizione inderogabile per il proseguimento dello stesso.