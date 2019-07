A.S. Lucchese



Adesso è ufficiale: la Lucchese 1905 ripartirà dalla Serie D

lunedì, 29 luglio 2019, 15:50

di michele masotti

L'ennesimo giorno del giudizio, si spera l'ultimo, di questi travagliati anni della Lucchese, sta per volgere al termine. I colpi di scena non sono mancati, a cominciare dall'arrivo a Lucca dell'imprenditore romano Danilo Mariani, l'unico soggetto a presentare, seppur fuori tempo massimo, una manifestazione di pubblico interesse, che si è incontrato con il sindaco Alessandro Tambellini mentre alcuni membri della cordata, capitanata da Mario Santoro, si stanno recando a Roma per perfezionare l'iscrizione in sovrannumero alla serie D.

Di questa nuovo corsa contro il tempo, visto che il termine ultimo è fissato per le 15, chi si sta recando alla volta della capitale è Alessandro Vichi, uno dei più stretti collaboratori e membro del cda, assieme a Bruno Russo e Daniele Deoma, della neonata Lucchese 1905. Raggiunto dalla Gazzetta di Lucca telefonicamente, l'ex presidente ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Stiamo cercando di regalare alla città un posto in serie D. Voglio ringraziare il notaio, Cosentino, per la grande disponibilità palesata nei nostri confronti ieri mattina. Sono state, e lo sono tutt'ora, ore di grande lavoro".

Per quanto riguarda le forze imprenditoriali che dovrebbero appoggiare la rinascita del calcio a Lucca, Vichi rivela che, oltre ai primi che hanno aderito, in questi giorni si sono uniti altri soggetti che contribuiranno sotto forma di sponsor. In attesa di vincere la battaglia contro il tempo tiranno, il futuro dirigente ha confermato un possibile ingresso dei tanti ex giocatori della Lucchese. "I nomi, come sapete, sono quelli noti che girano da giorni: abbiamo avuto la disponibilità di Russo, Deoma, Caruezzo e Francesco Monaco che sarà l'allenatore in caso di serie D; una disponibilità che abbiamo riscontrato anche per quanto riguarda il ruolo di medico nel dottor Tambellini, così come in Alvaro Vannucci, due persone che hanno a cuore questi colori".

Per quanto concerne le future cariche societarie, Vichi non ne fa una questione prioritaria. "Ci tengo a sottolineare che non è una questione di ruoli perché stiamo facendo questo per l'amore della Lucchese".

Dopo aver consegnato in tempo la documentazione richiesta la delegazione rossonera, formata dai due soci Alessandro Vichi e Daniele Deoma e dal deus ex machina di questa operazione, ossia Mario Santoro ha ricevuto l'ok dai funzionari della Figc. La neonata Lucchese 1905 parteciperà al prossimo campionato di Serie D. Viene coronato così il grande e costante lavoro fatto da questa cordata, che da domani potrà iniziare a costruire l'ossatura della nuova Pantera.