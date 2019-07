Futuro Lucchese, il comune chiede maggiori documenti a Danilo Mariani

Altri articoli in A.S. Lucchese

giovedì, 25 luglio 2019, 16:48

Quello che sarebbe dovuto essere il giorno decisivo per diradare, una volta per tutte, le nubi sul futuro della nuova Lucchese rischia seriamente di risolversi con un nulla di fatto. Notizia in aggiornamento

venerdì, 19 luglio 2019, 13:01

Questa mattina è arrivata al comune di Lucca la lettera di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la quale vengono ufficialmente comunicati i termini per l'iscrizione di una squadra che rappresenti la città di Lucca a un campionato di calcio Figc/Lnd per la stagione sportiva 2019/2010

venerdì, 19 luglio 2019, 00:35

Pubblicato sull'albo pretorio comunale l'avviso per le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a rappresentare la città di Lucca nella stagione calcistica 2019/2020

giovedì, 18 luglio 2019, 18:30

Sono ore di grande fermento nella città dell’arborato cerchio per capire le reali tempistiche entro le quali sarà reso noto, con il beneplacito della Figc, il bando per la manifestazione di pubblico interesse e, di conseguenza, i termini entro i quali potranno palesarsi i gruppi imprenditoriali intenzionati a far ripartire...

venerdì, 12 luglio 2019, 14:31

Progetto sportivo, business plan triennale, documentazione che attesti la solvibilità finanziaria e curriculum: queste le linee generali dell'indagine conoscitiva che verrà pubblicata la prossima settimana.

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:02

I tifosi della Lucchese intervengono dopo l'incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio tra i rappresentanti dei gruppi della curva, di Lucca United, del Lucchese club Camigliano e l’assessore comunale allo sport Ragghianti