A.S. Lucchese



Futuro Lucchese, il Comune replica a Mariani. Si fa strada l’ipotesi Eccellenza con la cordata locale

venerdì, 26 luglio 2019, 15:04

di michele masotti

Il percorso che porterebbe alla Serie D, categoria dalla quale ripartiranno Palermo, Foggia e, forse, Siracusa, le altre tre piazze costrette ad abbandonare il calcio professionistico assieme alla Pantera, si fa sempre più complicato con il passare delle ore per la Lucchese. La scadenza del 29 luglio si avvicina e gli spiragli di una felice conclusione della trattativa privata tra l’amministrazione comunale e il numero uno di Health Factory, Danilo Mariani stanno lentamente scomparendo. Le due parti, con l’incontro andato in scena due giorni fa a Roma tra il sindaco Alessandro Tambellini e l’imprenditore capitolino, hanno nella questione stadio il maggior nodo di contrasto.

In merito alle dichiarazioni riportate di Mariani, uscite stamani su alcuni organi di stampa, non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale con la seguente nota: “In merito alle dichiarazioni rilasciate dal sig. Danilo Mariani ad alcuni organi di stampa, l'amministrazione comunale fa presente di non aver chiesto alcun business plan relativo allo stadio. Dovendo sottoscrivere e inviare alla FIGC una lettera motivata di accreditamento della società “con la quale l'amministrazione comunale manifesta il gradimento al progetto e ne conferma la serietà” il sindaco ha chiesto al sig. Mariani solo la stessa documentazione che dovrà presentare alla Federazione.”

Diatribe che, logicamente, inficiano il raggiungimento del possibile accordo. Il sorgere di questo problematiche ci fa sorgere spontaneo l’interrogativo in merito di cosa abbiano parlato Mariani e Tambellini nel loro incontro romano, visto che i lavori di ammodernamento del Porta Elisa rappresenterebbero una valida possibilità per invogliare degli imprenditori ad investire a Lucca. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una spiacevole situazione che colpisce tutti i sostenitori desiderosi, e a ben donde, di ripartire dalla Serie D dopo il terzo fallimento. Resta anche il rammarico di non aver concretizzato quelle opportunità che si erano palesate e rispondevano al nome di Marco Arturo Romano, neo presidente della Viterbese, e della compagine sarda, da ieri a capo del rinato Foggia. Non riuscire a costituire una società in grado di partecipare alla quarta serie nazionale equivarrebbe ad azzerare, non nella memoria, fattivamente anche la grande impresa compiuta di quel manipolo di giocatori, ormai approdati in altri lidi calcistici, guidati da Giancarlo Favarin che riuscirono a salvarsi nonostante il -25 e le mille difficoltà. La C mantenuta, e poi persa per la mancata iscrizione, concedeva il diritto, come successo lo scorso anno a team dal blasone di Modena, Avellino e Reggiana, di prendere parte, tramite la tassa di iscrizione in sovrannumero, alla D. Qualora naufragasse il tentativo di Mariani, rimangono in piedi due ipotesi: stare fermi per un anno, che sarebbe un fatto inedito a livello nazionale in una città come Lucca e sancirebbe anche un danno a livello di immagine all’attuale giunta, incapace di replicare quanto di importante fatto dai sindaci di Carrara, Pisa e Arezzo, solo per citare delle realtà a noi vicine, oppure scendere un ulteriore scalino nella piramide calcistica e disputare l’Eccellenza.

Per ripartire dalla massima serie dilettantistica regionale, sarebbero pronti a tornare in scena quelli imprenditori lucchesi, tramite sponsorizzazioni, facenti parti della cordata di Mario Santoro che ieri, per onore di cronaca, ha partecipato alla manifestazione del bando di interesse poiché non aveva reperito le risorse necessarie. Di certo questa intricata matassa, giocoforza, verrà risolto nelle immediate ore. Povera Pantera, riuscirai finalmente a trovare un po' di serenità?