A.S. Lucchese



Lucchese 1905, l’alba di una nuova era

martedì, 30 luglio 2019, 13:29

di michele masotti

Reduci dalla folle corsa verso Roma, con rientro a Lucca in tarda nottata, Mario Santoro, Alessandro Vichi, il ds Daniele Deoma e il neo presidente della Lucchese 1905 Bruno Russo hanno tracciato le linee guida di questo nuovo corso rossonero. Nella conferenza stampa sono stati rivelati, inoltre, anche i nomi d quelle aziende che, seppur non entreranno, almeno pero, in società, daranno il loro contributo tramite sponsorizzazioni. Sostegno economico che durerà quantomeno tre anni, con il medesimo budget già prestabilito. L’obiettivo principale sarà quello, al di là dell’aspetto sportivo con la preparazione che partirà la prossima settimana, di ricreare un ambiente e un modello societario simile a quello che ha reso celebre e stimata la Lucchese sotto le gestioni Maestrelli e Grassi. Uno stretto collaboratore di quest’ultimo, ossia Mario Santoro, è stato il vero e proprio deus ex machina di questa operazione, culminata con il primo passo dell’iscrizione in sovrannumero in D.

“Forse è la prima volta che sono qui al Porta Elisa e sono veramente emozionato.”- l’ex responsabile marketing rossonero- “Questa operazione è nata perché, bene o male, è dalla famosa finale play-off contro la Triestina (stagione 2001-20002) che sono a Lucca per volere di Aldo Grassi, che mi ha proprio telefonato nella giornata di ieri, dopo aver lavorato nell’Empoli. Ho visto tutte le gestioni che si sono avvicendate nel corso di questi anni: il minimo comune denominatore della Lucchese targata Grassi era che si viveva per questi colori. Una famiglia che si aiutava non per la fama di ricoprire degli incarichi. Eravamo riusciti a creare un’unità di intenti legati ai colori rossoneri con tutte le componenti: dai giornalisti ai tifosi. Dobbiamo ricostruire questo clima. Ho messo la faccia in una casa che sento mia. Dobbiamo riprendere quelle iniziative svolte venti anni fa. Se mai sbaglierò, accadrà soltanto in buonafede. Voglio ringraziare lo studio Mei e il notaio Costantino, che ha aperto domenica mattina per farci costituire il club”

Una tranquillità ambientale e spirito di appartenenza che dovrà crearsi anche tra gli imprenditori che, sebbene saranno ufficialmente dietro le quinte, per evitare qualsiasi tipo di dissidio

“Le discussioni non mancavano certamente, ma tutto si svolgeva all’insegna del massimo rispetto. Il passaggio fondamentale è stato questo.” – ha proseguito Santoro- “Ai miei tempi quelli imprenditori, che investivano un milione di euro, non avevano delle reciproche invidie o antipatie. Bisogna trovare il mezzo, tramite anche l’impegno dell’amministrazione comunale, per rendere efficiente questo stadio. Dunque saranno indispensabili dei lavori di ristrutturazione. Questo è il terzo progetto che facciamo attorno al Porta Elisa dopo quelli di Grassi e Giuliani; speriamo possa finalmente essere realizzato.” Per l’allargamento delle risorse economiche un ruolo importante è stato svolto, come riconosciuto da Santoro, da Alessandro Vichi.

“Il contributo di Vichi è stato prezioso in questa fase; si tratta di un dirigente di varie multinazionali nel settore petrolifero” – ha spiegato l’ex dirigente del Pontedera- “Su Russo e Deoma non c’è bisogno di ulteriori presentazione. Abbiamo voluto avere nella nostra squadra uno staff che sappia cosa significhi indossare la maglia della Pantera. Ci aspetta un duro lavoro perché siamo indietro su tutto. Dalla prossima settimana la rosa comincerà il ritiro.” In nome della più assoluta chiarezza, peculiarità assente negli ultimi anni, sono stati resi pubblici i gruppi imprenditoriali: si tratta della Cobel (azienda petrolifera di Lucca ex Paladini), Bardhal, Mac e Toscogas della famiglia Marchetti, il gruppo Puccetti, Geonova, Celfa e Vario Costruzioni. Anche il gruppo Sofidel sarebbe pronto a fornire il suo contributo alla causa rossonera. Santoro ha voluto, poi, fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi giorni, chiarendo che nessuno hai preso in considerazione l’ipotesi Eccellenza.

“La nostra intenzione è stato sempre quella di fare la Serie D.” – ha detto senza indugio- “Non ho partecipato alla manifestazione di pubblico interesse perchè mi era stato detto ci fossero soggetti con grandi potenzialità, cosa che poi è stata puntualmente disattesa. Se qualcuno vuole entrare in società, con fatti concreti alla mano, possiamo parlarci a condizione che non venga stravolto lo staff tecnico: ho dato la mia parola anche agli sponsor e non la rimangerò sicuramente. Mariani desiderava incontrami lunedì (ieri, 29 luglio nda) alle 9.30 a Lucca: orario per me inconcepibile visto che dovevamo correre per iscrivere il club. Aggiungo che saremo onorati di giocare con il marchio storico detenuto da Lucca United.” Santoro ha poi concluso il suo intervento, descrivendo lo stato in cui versano le strutture dell’Acquedotto.

“Mancano luce, gas e la caldaia è rotto: sul campo non c’è l’erba mentre la “gabbia” è di un privato con cui andremo a parlare. Restano il campo 1, senza tribuna, e un piccolo campo accanto: questo è lo stato dell’arte.” –ha precisato Santoro- “Una valida alternativa potrebbe essere lo stadio di Saltocchio. Per quanto concerne le formazioni giovanili, ci sarà certamente la juniores nazionali ma stiamo lavorando per allestire altre due compagini.”

Il microfono, per completare i quadri dirigenziali, è passato ad Alessandro Vichi, dirigente della Bardhal e da anni in sinergia con Mario Santoro.

“Lavoro in una compagnia petrolifera e, sebbene non sia un lucchese doc, Lucca è al centro della mia vita.” –ha esordito l’ex presidente del Bagni di Lucca- “Le aziende devono sì portare dei numeri ma che siano sostenibili. Mi sono avventurato in questo percorso perché ho vissuto il calcio, sia come allenatore del settore giovanile che come dirigente di società dilettantistiche come Bagni di Lucca e Ponte a Moriano. Il mio sogno è che i lucchesi possano capire che quello abbiamo fatto ieri, è stato folle visto che siamo arrivati ad un quarto d’ora dalla scadenza dei termini. Non ci sarebbe stata una Lucchese né in D né tantomeno in Eccellenza.” Vichi, in passato allenatore della juniores del Ghivizzano, ha spezzato una lancia in favore del sindaco e, allo stesso tempo, lanciato una frecciatina all’assessore allo sport di Lucca Stefano Ragghianti.

“Tengo a ringraziare il sindaco Tambellini che si è reso disponibile, specialmente nell’ultima settimana, per fare il possibile; di contro, credo che il primo cittadino non sia accerchiato da grandi collaboratori.”- ha affermato Vichi- “Faremo di tutto perché la Lucchese possa ritornare agli splendori di una volta: il tempo delle chiacchiere è finito. Chiunque voglia aiutarci sarà il ben accetto. Se staremo uniti potremo fare la storia. Mariani ha fatto una grande operazione di marketing, visto che prima di arrivare a Lucca nessuno conosceva le sue attività. Con noi, inoltre, non si è mai incontrato.”



Foto di Antonio Clerici