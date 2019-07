A.S. Lucchese



Lucchese, Giancarlo Favarin è il nuovo allenatore della Fidelis Andria

venerdì, 5 luglio 2019, 20:51

di michele masotti

Qualunque sia il gruppo societario che verrà investito dell’onore e, al tempo stesso, si assumerà l’onore di far ripartire il calcio a Lucca, non ripartirà dalla guida di Giancarlo Favarin. Il tecnico pisano, uno degli eroi di questa travagliata stagione e in assoluto uno degli allenatori più amati nella storia della panchina, siederà nella prossima annata calcistica sulla panchina della Fidelis Andria. Per l’ex, tra le altre, Castelnuovo e Venezia si tratta di un ritorno in una piazza che aveva allenato per due volte. Nella stagione 2014-2015 era arrivata la promozione in C dalla D, mentre nel 2016-2017 i pugliesi conquistarono una tranquilla salvezza. A darne l’annuncio sono stati i canali tematici della Fidelis.

Si ricompone la coppia con il direttore sportivo Vincenzo De Santis che aveva costruito la vittoria della quarta serie nazionale quattro stagioni fa. Una piazza, quella pugliese, che ha l’ambizione di ritrovare il calcio professionistico perso nell’estate dello scorso anno per problemi di natura economica. Il nome di Giancarlo Favarin, comunque, resterà legato per sempre alla Pantera per la doppia promozione, dalla D alla Prima Divisione (ex C1), tra il 2008 e il 2010 ma soprattutto per la miracolosa salvezza sul campo ottenuta ad inizio giungo in quel di Bisceglie, vanificata dalla mancata iscrizione della Lucchese alla Serie C 2019-2020.