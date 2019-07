A.S. Lucchese



Lucchese, i tifosi a Ragghianti: "Garantire iscrizione al campionato di serie D"

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:02

I tifosi della Lucchese intervengono dopo l'incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 8 luglio tra i rappresentanti dei gruppi della curva, di Lucca United, del Lucchese club Camigliano e l’assessore comunale allo sport Ragghianti.



"Il primo punto che teniamo a precisare - esordiscono i tifosi - e che è stato ribadito al nostro interlocutore, è stato il motivo della nostra partecipazione a questi incontri. Lo stiamo facendo esclusivamente per monitorare l’operato dell’amministrazione e informare direttamente i tifosi e non vogliamo essere, in alcun modo, coinvolti nelle decisioni e responsabilità che spetteranno solamente a loro. Altresì vogliamo dare loro l’opportunità di essere finalmente trasparenti sulle operazioni che vedono coinvolta la nostra amata pantera che è stata colpita duramente per la terza volta in 11 anni".

"L’assessore - spiegano - ci ha confermato il fatto che l’amministrazione ha scritto una lettera, che è stata ricevuta e protocollata, alla FIGC nella quale si chiede di poter indire una manifestazione d’interesse, per valutare i soggetti che sono disponibili a rilevare la Lucchese. Appena riceveranno la risposta verrà pubblicato immediatamente il bando con una scadenza ragionevolmente breve in modo da consentire ai soggetti scelti di poter iscrivere la squadra, entro i termini, al massimo campionato che ci è permesso disputare. Sempre in base a quanto riferito dall’assessore, verrà istituita una commissione tecnica che valuterà alcuni aspetti fondamentali: solidità economica di ciascun soggetto partecipante alla società, obbiettivi tecnici e agonistici, organizzazione e gestione prima squadra, organizzazione e valorizzazione settori giovanili, valorizzazione impianti sportivi, valorizzazione marketing a livello territoriale. Questa commissione scarterà immediatamente chiunque sia stato coinvolto in precedenti fallimenti e richiederà una dichiarazione erogata da FIGC o CONI sul passato sportivo dei soggetti in questione. Un punto fondamentale di cui l’amministrazione terrà conto sarà la presenza di un progetto sul rifacimento dello stadio che garantirebbe, sulla carta, un investimento a lungo termine".

"In prima battuta - dichiarano i tifosi - l’amministrazione darà in concessione lo stadio, ai soggetti che verranno selezionati, per 3 anni ad un canone molto agevolato. Successivamente verrà ridiscusso il tutto quando ci sarà il progetto definitivo e i relativi costi di realizzazione. Come tifosi abbiamo chiesto come intendono procedere per rendere agibile lo stadio in vista del prossimo campionato. Ci è stato risposto che interverranno sull’alleggerimento delle torri faro e sulla stabilità della tribuna. Quest’ultima verrà rinforzata nella parte inferiore in modo da essere agibile anche se per una quantità di persone molto ridotta ( si parla di 50/ 100 spettatori al massimo). Inoltre abbiamo richiesto che nel bando si faccia riferimento alla necessità che la nuova compagine societaria si interfacci con Lucca United per definire le modalità di utilizzo dello storico marchio della squadra rossonera".

"Come ultima richiesta - concludono - abbiamo ribadito l’obbligo morale per l’amministrazione comunale, vista la storia ultracentenaria e gloriosa della Lucchese e per non vanificare quello di buono fatto in questo ultimo campionato, di garantire una soluzione che permetta l’iscrizione al campionato di serie D e non a serie inferiori. Vorremmo inoltre smentire ciò che abbiamo letto stamani sul cartaceo. Noi non appoggiamo nessuna cordata o nessun soggetto interessato alla Lucchese. Sarà solo compito dell'amministrazione comunale scegliere senza alcuna preferenza da parte nostra".