A.S. Lucchese



Lucchese, il ritorno di due cuori rossoneri come Russo e Deoma: “Ripartiamo da una tifoseria che merita rispetto”

martedì, 30 luglio 2019, 19:07

di michele masotti

Insieme hanno lottato in tanti match con la maglia della Pantera, insieme hanno condiviso un’avventura dirigenziale-tecnica, improvvidamente interrotta quando stava dando risultati positivi, a Castelnuovo in C2. Adesso Bruno Russo e Daniele Deoma tornano al servizio della Lucchese nelle vesti, rispettivamente, di presidente e direttore sportivo. La loro esperienza e il loro amore per questi colori rappresenta un propellente efficace per questo nuovo corso. Per il popolare “ruspa” si tratta della terza vita alla Lucchese, dopo essere stato un grande mediano, nella top five dei più presenti, e un valido ds che ha riportato dall’Eccellenza alla C la Pantera all’indomani del secondo fallimento.

Sono essenziali ma di grande impatto i concetti tracciati da Russo, che mira al più ampio coinvolgimento possibile della comunità.

“Questo è un progetto della città.” – ha dichiarato il nuovo presidente- “Siamo in netto ritardo su tutto e perciò non abbiamo tempo da perdere: spero di arrivare un giorno ad avere una società che ho potuto vivere quando giocavo. Alla base del progetto, al di là degli aspetti sportivi, la finalità principale è quella di creare una società stabile a livello economico.” “Mi associo all’emozione di Mario perché per me parlare della Lucchese è sempre toccante.” –è l’incipit di Russo- “Avrei da dire tanto, aprire un libro su tutte le cose che sono accadute in questi ultimi anni ma non servirebbe a niente. Vichi è stato determinante per fare un certo tipo di lavoro.”

Non vedo l’ora di iniziare la composizione della rosa Daniele Deoma, al settimo cielo per questa sua nuova avventura professionale, lui che può essere considerato un lucchese d’adozione.

“Fare calcio nella città in cui vivo da 20 anni è una grossa emozione.” – ha affermato l’ex terzino- “Ieri è stato compiuto un miracolo poiché, se qualcuno non l’avesse capito, Lucca rischiava di restare senza calcio, proprio come accaduto a Matera e Siracusa. Ripartiamo da una tifoseria che merita rispetto. La Pantera deve diventare una vera famiglia e tornare ad essere un club rispettato da tutti come nel 2000 quando arrivai io.”

Deoma si toglie quando sassolino dalla scarpa all’indirizzo dell’approccio avuto dalla cordata romana.

“Noi siamo stati sempre a lavorare dietro le quinte, non apparendo sui giornali come hanno fatto altri.” –ha dichiarato il neo ds- “La cultura del lavoro dovrà essere predominante in questo nuovo corso, così come il senso di appartenenza. Per questo motivo abbiamo scelto Monaco come tecnico, Carruezzo allenatore in seconda e Baraldi collaboratore tecnico. Il preparatore dei portieri dovrebbe essere Di Masi, mentre sarà confermato come preparatore atletico il professor Guidi. Sul settore giovanile lavoreremo tra una settimana visto che bisogna trovare i campi dove giocheranno le formazioni. L’idea è quella di fare tre squadre, con la Juniores nazionale obbligatoria. Ammetto di avere tanti difetti ma posseggo un pregio, quello di essere diretto: se c’era la volontà di aiutare la Lucchese questi signori non sarebbero venuti in città a passeggiare sulle mura. Chi arriva qui, da ora in poi, deve presentarsi con dei fatti concreti.”