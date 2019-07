A.S. Lucchese



Lucchese, il ritorno di Francesco Monaco: "Oggi ho coronato un sogno"

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:04

di michele masotti

Cuori rossoneri per la nave Lucchese 1905 che si appresta a salpare. Ricalcando fedelmente quanto annunciato nella conferenza stampa di ieri, il club del presidente Bruno Russo riparte, come staff tecnico e sanitario, da professionisti che sanno quale onore e onere comporta rappresentare questi colori. L’emozione regna sovrana sui volti del neo tecnico Francesco Monaco, dei suoi collaboratori Eupremio Carruezzo e Gabriele Baraldi, così come nella voce di Deoma quando ha speso parole cariche di affetto per il dottor Adolfo Tambellini e Alvaro Vannucchi, tornati dopo un anno di esilio forzato nei ranghi della Pantera. Confermato tra gli applausi, e non poteva essere altrimenti, come preparatore atletico Riccardo Guidi. Avvicinare ulteriormente i tifosi è una delle prime missioni della neonata società.

“è veramente bello vedere la gente che finalmente sorride: era da troppo tempo che a Lucca questo non succedeva.” – ha esordito Daniele Deoma- “Per la società e per il sottoscritto riportare qui questi professionisti rappresenta un motivo di orgoglio. Ringrazio il presidente Russo, il dg Santoro e l’ad Vichi per avermi permesso di scegliere questi profili. Ho scelto Monaco un mese fa. Inizieremo con umiltà, con rispetto totale nei confronti della città. Se oggi non era per Mario Santoro tutto questo non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento particolare va a Gabriele Baraldi, che sebbene sia impegnato nelle proprie attività lavorative, ha trovato tempo di sposare questo progetto. Appena ci siamo iscritti alla D ho chiamato Carruezzo dicendogli che oggi avevamo segnato un gol, proprio come uno di quelli che lui era solito fare.”

Il direttore sportivo della Pantera finisce vittima della commozione quando parla del supporto ricevuto, a livello umano, da Alvaro Vannucchi e Adolfo Tambellini. “Non nascondo la mia gioia nel ritrovare due persone di questo spessore, che hanno contribuito alla mia crescita come persona.”

Deoma, al lavoro da circa un mese per la costruzione della rosa, ha designato a grandi linee come sarà strutturato l’organico a disposizione di Monaco. “12-14 elementi saranno dei fuoriquota (nati nel 1999, 2000, 2001 e 2002) e 8-10 gli over. – ha concluso il dirigente nativo di Licata- “Difficilmente contatterò qualche protagonista della Lucchese versione 2018-2019 perché hanno dimostrato di valere ben altre categorie anche se, forse andando controcorrente, per mia natura sono favorevole ai ritorni.” Il primo innesto, il cui nome non è stato annunciato, dovrebbe riguardare un difensore classe 1999, recentemente transitato da Lucca, che non aveva trovato molto spazio sul terreno di gioco ma che in D potrebbe fare molto bene.

“Ringrazio doppiamente i vertici societari. Ritornare a Lucca per me è sempre stato un sogno: è la quarta volta che ritorno qui.” – ha esordito il capitano di mille battaglie- “Sarei venuto indipendentemente dalla categoria. Con questa maglia ho vissuto gli anni più importanti della mia storia calcistica.”

Francesco Monaco è conscio delle difficoltà che possono palesarsi quando si parte in ritardo di alcune settimane rispetto alle altre contendenti, ma è determinato ad affrontare questa sfida. “Ci aspetta un anno particolare visto che inizieremo la preparazione martedì 6 agosto al Porta Elisa, ma la voglia di far bene non ci manca assolutamente.” – afferma l’ex tecnico di Ancona e Prato- “Ho stipulato un contratto biennale con opzione per un terzo. La D è più difficile della C perché ne viene promossa soltanto una. Sappiamo che Lucca, giustamente, ha fame di rinascita e per questo cercheremo di accontentare i nostri tifosi. Se uno studia la mia carriera da tecnico, tutti gli attaccanti che ho allenato hanno raggiunto cifre significative nelle classifiche marcatori come Nassi, Mastronunzio e Moncini. Dovremo cercare di prendere tanti under di qualità visto che è obbligatorio averne sempre quattro in campo.”

Monaco si avvarrà della collaborazione sul campo di altri due soggetti che hanno veramente a cuore la casacca rossonera. Eupremio Carruezzo ricoprirà il ruolo di allenatore in seconda mentre a Gabriele Baraldi spetterà il compito di curare i movimenti della fase difensiva.

“Ho vissuto le evoluzioni degli ultimi anni da tifoso, poiché sarei tornato in questo club solo con delle persone serie in società.” – ha dichiarato il popolare Tony- “Con questi signori ci lega un rapporto di amicizia una, però, ben diversa dal lavorare per la Lucchese. Da martedì tutti i crediti, ottenuti con il sudore, che abbiamo con la piazza potranno essere mantenuti solo con il sacrificio e il sudore. Da uno come Francesco, capitano, leader e allenatore prima di me, ho soltanto da imparare.”

Guidi, che si avverrà della collaborazione di Alessandro Coluccio, fa parte della Lucchese dalla stagione 1991-1992, quando collaborava con un certo Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, nell’allora Primavera. Un rapporto che sembrava destinato ad interrompersi, per ammissione dello stesso professore, dopo l’ultima stagione. “Poter lavorare con tanti vecchi amici è stata la spinta decisiva per continuare il cammino in questo club. Non vedo l’ora che sia martedì per iniziare a lavorare”