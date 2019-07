A.S. Lucchese



Lucchese, iniziato il colloquio tra Tambellini e il gruppo di Ninni Corda

venerdì, 5 luglio 2019, 12:39

di michele masotti

Con mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia, causa traffico trovato in autostrada dall'aeroporto di Peretola, sono arrivati i rappresentanti del gruppo imprenditoriale, cui è alla guida l'ex allenatore Ninni Corda, che sarebbe intenzionato a far ripartire la Lucchese dalla serie D.



Oltre al dirigente sardo, nelle ultime due stagioni direttore tecnico del Como, era presente l'intermediario Maurizio Barcellandi e Corrado Deiana imprenditore edile che sarebbe uno dei quattro imprenditori che investirebbero nella Pantera. Al colloquio con il sindaco Tambellini e una commissione di consiglieri comunali, tra cui ovviamente l'assessore allo sport Stefano Ragghianti, non hanno preso parte l'immobiliarista italo-americano Massimo Nicastro e l'imprenditore sardo Roberto Felleca (in vacanza in Messico), i principali investitori della compagnia lariana.

Il faccia il faccia nelle stanze di palazzo Orsetti si è protratto per più di un'ora. All'uscita Corda ha esposto quelli che saranno, nel caso in cui il suddetto gruppo vincerà il bando di pubblico interesse che sarà emanato a breve dall'amministrazione comunale quelle che saranno le linee guida del progetto sportivo e imprenditoriale: "Abbiamo illustrato serenamente le nostre idee a Tambellini che si è messo a disposizione e si è dimostrato desideroso di garantire un futuro calcistico a Lucca - ha esordito Corda - Oggi completeremo la visita degli impianti sportivi sia al Porta Elisa che i campi dell'acquedotto. L'unica cosa che chiediamo al primo cittadino è di essere celere per quanto gli sia possibile nello svolgimento di questo bando anche per avere l'opportunità di allestire una formazione competitiva. Non vogliamo ripetere quanto è successo a Como il primo anno (estate 2017) quando siamo stati costretti ad allestire la rosa soltanto il 16 agosto".

Addentrandosi nella parte sportiva l'ex allenatore di Barletta e Savona dimostra di avere le idee chiare su alcuni nomi.

"Ci sono cinque, sei giocatori del nostro 'Como' tra cui Gentili, Anelli, Tonti e dell'Agnello oltre alcuni giovani che sarebbero disponibili a seguirci in questa nuova avventura" ha proseguita il dirigente sardo.

Rimarrà qualche giocatore della Vecchia Lucchese?

Naturalmente se ci inseriremo abbiamo in mente di contattare quattro o cinque giocatori che hanno fatto parte della squadra dello scorso anno. E' nostra intenzione inoltre incontrarsi con Favarin per vedere se i suoi programmi potessero coincidere con i mostri. D'altronde io e il Mister abbiamo più o meno la medesima visione di calcio.

Della nuova compagine societaria farebbe parte nel ruolo di direttore sportivo l'ex centro avanti di Roma e Genoa Roberto Bruzzo che può essere considerato un lucchese di adozione.

"Vantiamo molti contatti con club di serie A del calibro di Torino, Sampdoria, Genoa, Parma e Sassuolo - ha rivelato Corda -. Sarebbe nostra intenzione inserire tra l'organigramma societario una figura lucchese proprio come fatto a Como dove nominammo vicepresidentesse Stefano Verga. Ci preme molto lavorare con persone del posto e coinvolgere maggiormente i tifosi. Non nego che già nello scorso ottobre, una volta che Nicastro e Selleca avevano deciso di lasciare como avevamo parlato con Moriconi per trattare il club. Venendo a quelli che sarebbero gli imprenditori che rileverebbero la Lucchese sempre nel caso in cui si aggiudicassero il bando ad illustrare i loro nomi ci ha pensato l'imprenditore Corrado Deiana. Oltre al sottoscritto saranno presenti l'immobiliarista Massimo Nicastro, che però non avrà il 50 per cento di quote come nell'esperienza laiana, e la dottoressa Maria Assunta Pintus e Roberto Felleca entrambi operanti nel settore delle case di risposo. Sarà proprio quest'ultimo a ricoprire il ruolo di amministratore unico.

Qualcuno avrà più peso decisionale di altro?

No, come le buone famiglie decideremo tutti insieme.

Un argomento che dovrà essere affrontato e che rientra nei piani di questa cordata riguarda lo stato del Porta Elisa.

"Per la struttura abbiamo chiesto la massima disponibilità al comune - ha commentato Deiana -. Come ben sapete il nodo principale riguarda la tribuna coperta. Mi preme sottolineare che il nostro investimento riguarderebbe non soltanto una azione di manutenzione, ma anche l'apertura di esercizi commerciali collegati. Il nostro è un progetto a lunga scadenza".

Ci sono quindi palesati ufficialmente i primi soggetti interessati alla Lucchese. In attesa per la pubblicazione del bando dobbiamo registrare anche un ventilato nuovo interesse dell'imprenditore romano Alessandro Nuccilli e voci, per ora non confermate, che vedrebbero un gruppo di quattro o cinque imprenditori lucchesi pronti ad uscire allo scoperto.