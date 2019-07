A.S. Lucchese



Lucchese, ma chi pensa a chi non riscuoterà il proprio credito?

giovedì, 4 luglio 2019, 23:20

di aldo grandi

Nemmeno il tempo di celebrare il funerale ed ecco già i nuovi avvoltoi pronti a svolazzare su quel che resta di un cadavere già sepolto da un pezzo. La Lucchese Libertas 1905 è defunta, colpa sappiamo tutti di chi, e già appaiono all'orizzonte presunte cordate disposte a ricominciare per l'ennesima volta un'avventura finita in dramma sportivo per ben tre volte in 11 anni. Per carità, come accade sempre nella vita, chi muore giace e chi vive si dà pace, ma in questo caso si tratta di illudere ancora una volta una piazza che cerca, sistematicamente, qualcuno pronto ad illuderla di nuovo. Se la Lucchese è fallita tre volte qualcosa vorrà pur dire, ad esempio che a Lucca fare calcio è diventato, di questi tempi, pressoché impossibile. Ma non c'è verso che qualcuno sia disposto ad ammetterlo. Tutti danno la colpa, a turno, ai politici, agli imprenditori tirchi e taccagni, all'ambiente troppo gelido, a tutto e a tutti meno che alla pura e semplice evidenza: non c'è nessuno che, a queste latitudini, sia disposto a gettare soldi in un pozzo senza fondo per ricevere, spesso, in cambio, solo, parafrasando Sollier, calci e sputi e colpi di testa.

Comunque sia a fallimento conclamato e a prese per il culo piovute a raffica una dopo l'altra, tutti guardano, adesso, in avanti, al possibile novello messia in grado di raccogliere il grido di disperazione dei tifosi e ripartire da zero. Inizia, così, una sorta di totocalcio con cui si cerca, ogni giorno, di individuare un possibile socio più o meno vip disposto a riprendere la corsa rossonera. In realtà sono solo tentativi di vendere i giornali cartacei tutti i giorni, perché di questo si tratta: trovare qualcosa che attiri la buona fede e la credulità popolare affinché il lettore metta mano al portafoglio e compri una copia delle ormai sempre meno copie vendute in edicola.

Non abbiamo sentito una sola voce spendere due parole di consolazione per tutti quei creditori che, a seguito del fallimento, non rientreranno nemmeno di un euro di ciò che vantavano nei confronti della società rossonera. E ne potremmo ricordare diversi, convinti a fornire prestazioni o materiale spesso per una questione di fiducia personale o, addirittura, di tifo e vicinanza ai colori lucchesi. Tutti consapevoli o quasi, di rischiare di non vedere il becco di un quattrino, ma alcuni disposti a tutto pur di aiutare chi, a nostro avviso e ci riferiamo alla società, non meritava niente.

Ancora una volta i creditori sono rimasti con un palmo di naso, senza soldi e con qualche buco in più. Vero che non è la prima volta, ma vero anche che da ora in avanti chi avrà il coraggio di affidare ancora le proprie fortune economiche a un sodalizio sportivo pagando, magari, a 120 giorni che, poi, diventano anni?

Se qualcuno ha voglia di dare un'occhiata alla lista dei creditori della società di Arnaldo Moriconi e soci, bene, ce lo faccia avere che lo pubblichiamo subito. Noi, possono stare tranquilli, alla Lucchese avevamo smesso di dare credito da un pezzo, ma c'è chi, al contrario, lo ha fatto fin quasi all'ultimo respiro.

Egoisti noi? No, ma nemmeno fessi.

Dei creditori frega niente a nessuno, affari loro se hanno perso soldi e si sono avvelenati il fegato. Se una volta, quando la vita aveva un senso e un valore maggiori di oggi, quando le parole avevano, soprattutto, un significato e un peso, chi falliva si chiudeva sovente nel proprio studio e si tirava una rivoltellata per la vergogna, oggi, lo si può dire senza timore di sbagliarsi, fallire è un po' come separarsi, se non ne hai almeno un paio sulle spalle non sei nessuno.