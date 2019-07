A.S. Lucchese



Lucchese, ore decisive per la pubblicazione del bando. Deadline per i partecipanti fissata il 24 luglio?

giovedì, 18 luglio 2019, 18:30

di michele masotti

Sono ore di grande fermento nella città dell’arborato cerchio per capire le reali tempistiche entro le quali sarà reso noto, con il beneplacito della Figc, il bando per la manifestazione di pubblico interesse e, di conseguenza, i termini entro i quali potranno palesarsi i gruppi imprenditoriali intenzionati a far ripartire dalla Serie D in sovrannumero la Lucchese. Secondo quanto da noi raccolto, la road map risulta aver a che fare con un calendario particolarmente serrato.

Non è da escludere che già in serata (giovedì 18 luglio nda), o al massimo domani mattina, il Comune, ricevuto il sospirato ok della Figc, possa emettere il bando per la manifestazione di pubblico interesse. A quel punto, per tempistiche stabilite dalla Figc, i gruppi imprenditoriali desiderosi di dare vita alla nuova società avrebbero tempo per palesarsi fino alle 24 di mercoledì 24 luglio. Il giorno dopo, giovedì 25 luglio, si riunirà la commissione dei tre saggi, che deve essere sempre nominata che deciderà a chi consegnare l’onore e l’onore di far rinascere la Pantera. Stona, dobbiamo dirlo, la mancanza di uniformità nei tempi rispetto ad altre piazze, vedi Palermo, Foggia e Siracusa (bando pubblicato al 16 e aperto fino al 23 luglio), che sebbene abbiano subito la medesima sorte della Lucchese hanno già pubblicato da diverse giorni a questa parte il bando di interesse pubblico. Tutto, quindi, in sei giorni.

Questa decisa accelerata è dipesa dal fatto che la Figc voglia iniziare, almeno per una volta, il campionato, e non come avvenuto appena 12 mesi fa, nella data stabilita, ossia quella di domenica 1 settembre. Non è mutato, invece, il corrispettivo economico, circa 300.000 euro, che consentirà eventualmente alla Lucchese e a tutti quei club che hanno perso il professionismo per motivi di natura economica di iscriversi in sovrannumero alla Serie D. In corsa, come è noto, dovrebbe esserci due cordate: quella lucchese, capitanata da Mario Santoro e che metterebbe insieme diversi noti imprenditori della nostra zona, con Bruno Russo e Deoma che si dedicherebbero alla parte tecnica e con un duello Francesco Monaco- Guido Pagliuca per la panchina. Dall’altra parte, troviamo il gruppo sardo, per due anni ai vertici del Como, che ha come referti l’ex allenatore Ninni Corda, come ds in pectore Roberto Pruzzo. In quel caso gli investitori sarebbero l’impresario edile Corrado Deiana, la dottoressa Maria Assunta Pintus, Roberto Felleca: punto interrogativo per quanto concerne la presenza dell’immobiliarista italo-americano Massimo Nicastro, ormai in procinto di entrare nel Rimini. Ad oggi, e visti i margini temporali particolarmente ridotti, non paiono alle viste altri soggetti interessati a prendere parte a questa manifestazione di pubblico interesse.

Nel frattempo, diversi protagonisti della Lucchese di Giancarlo Favarin hanno trovato una nuova sistemazione. Se Bernardini ha da qualche settimane firmato con il Pontedera, la ripescata Reggiana si veste di rossonero con gli arrivi di Giulio Favale, Riccardo Santovito, Marcos Espeche, Riccardo Martinelli e Matteo Zanini, con quest’ultimo che risulta essere in prova. La società emiliana sta trattando anche per il ritorno di quel Mattia Lombardo, reduce da una splendida stagione a Lucca, che è finito pure nel mirino della Carrarese.