Lucchese, questa volta è finita davvero

lunedì, 1 luglio 2019, 11:24

di michele masotti

Il terzo fallimento della Lucchese in 11 anni è diventato realtà: lo ha sancito il tribunale di Lucca con una sentenza del 28 giugno e depositato pochi minuti fa in cancelleria. Una logica conseguenza che ha visto una decisa accelerazione dopo la mancata iscrizione in C, condizione inderogabile per proseguire nella procedura concordataria proposta dall’avvocato Angelo Massone per vertici del club rossonero. Il tribunale ha nominato come giudice delegato alla procedura Giacomo Lucente, mentre il curatore di ciò che resta di questa società sarà Claudio Del Prete, già commissario giudiziale.

Tale notizia, ampiamente prevista, da un lato facilita coloro che vorranno e dovranno attivarsi seriamente per far ripartire, si spera dalla D, i colori rossoneri. Ora la palla passa inevitabilmente al comune, che dovrà attivarsi immediatamente per mettere insieme, magari attingendo da quei famosi 20 imprenditori, di cui mai è stata rivelata l’identità, che in questi due anni, secondo esponenti di spicco dell’amministrazione comunale, sarebbero stati pronti ad aiutare la Pantera qualora non ci fosse più stata la vecchia proprietà, uscita definitivamente e malamente di scena. Ricordiamo che la Pantera avrà più tempo, rispetto ai team di Serie D che già facevano di questo torneo nello scorso anno e per i quali l’iscrizione dovrà essere ratificata entro il 12 luglio, per partecipare al massimo campionato nazionale dei dilettanti.



Notizia in aggiornamento