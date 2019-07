A.S. Lucchese



Monaco allenatore, Russo presidente e Deoma direttore sportivo: la Lucchese 1905 rinasce con le sue bandiere

lunedì, 29 luglio 2019, 19:49

di michele masotti

Completata l’impresa di iscriversi alla Serie D, con annesso pagamento dei 300.000 euro per entrare in sovrannumero, il nuovo corso della Lucchese 1905 non ha perso tempo. Mario Santoro, il principale ispiratore di questa felice operazione, ha già mandato a dama alcune pedine nei quadri dirigenziali. Il nuovo allenatore sarà Francesco Monaco, da sempre la prima scelta di questa, il capitano di mille battaglie di quella Pantera che, sotto la guida di Egiziano Maestreli, fece il doppio salto dalla C2 alla B. L’ex tecnico di Prato e Ancona ritrova una piazza nella quale ha giocato dal 1984 al 1995, fatta eccezione per una parentesi, era la stagione 1986-1987, a Lanciano. Sono stati 293 le presenze e 6 gol collezionati nella città dell’arborato cerchio da Monaco

Dopo essere calciatore e direttore sportivo, nonché uno dei fautori della seconda rinascita, Bruno Russo si appresta a ricoprire un terzo ruolo nell’organigramma societario. Il popolare “ruspa” (341 caps e 8 gol) sarà, infatti, il presidente di questo nuovo club. Il ds, che dovrà costruire la rosa entro il 1 settembre, data di inizio del torneo, sarà invece Daniele Deoma. Per l’ex terzino siciliano, che può essere considerato un lucchese a tutti i suoi effetti, si tratta del suo primo incarico dirigenziale in un team che lo ha visto indossare la maglia rossonera, dal 2000 al 2006, in 105 occasioni e siglando due reti. Coppia Deoma-Russo che aveva già avuto modo di lavorare insieme a Castelnuovo di Garfagnana, correva l’annata 2007-2008, nella prima parte di torneo in C2 prima che avvenisse la sciagurata cessione del sodalizio gialloblù, fallito quella stessa estate, all’immobiliarista emiliano Girotti.

Mario Santoro, invece, vestirà i panni del direttore generale, mentre toccherà ad Alessandro Vichi, da sempre legato al titolare della Mcs srl, ricoprire l’incarico di amministratore delegato. Altre novità verranno rese note nella conferenza di presentazione della società fissata per le 11 di domani (30 luglio nda) presso la sala stampa del Porta Elisa.