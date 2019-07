A.S. Lucchese



Nasce la Lucchese 1905: con il via libera di Tambellini corsa contro il tempo per l’iscrizione in D

domenica, 28 luglio 2019, 15:25

di michele masotti

A 24 ore dal termine finale per iscrivere in sovrannumero una formazione alla Serie D o, che prevede costi diversi, all’Eccellenza, la cordata locale, che in mattinata ha costituito la Lucchese 1905 Srl, sta lavorando duramente per ripartire dalla massima serie nazionale a livello dilettantistico. Non appena è stato ratificato questo primo passaggio, il sindaco Alessandro Tambellini ha firmato la lettera di accreditamento del neo club all’indirizzo della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Un’investitura definitiva per l’unico gruppo interessato a garantire un futuro calcistico a Lucca, evitando così che il pallone smetta di rotolare per un anno sull’erba del Porta Elisa. Mario Santoro e il suo team dovranno consegnare entro le 15 di domani alla Federazione la documentazione necessaria e i circa 300.000 euro necessari per prendere parte alla prossima Serie D. Se questa cifra non dovesse essere reperita, anche se qualcosa potrebbe essersi sbloccato con l’apporto di altri imprenditori che non entrerebbero in società ma fornirebbero un sostegno economico sotto forma di sponsor, rimarrebbe in ultima battuta la possibilità di partecipare, proprio come nell’estate 2011 all’indomani del secondo fallimento, all’Eccellenza.

Staremo a vedere come si concluderà questa frenetica corsa contro il tempo, l’ennesima di questi travagliati anni dipinti di rossonero; quello che è certo che anche nell’annata 2019-2020 il pallone non si fermerà. Resta solo da capire da quale categoria ripartirà il nuovo corso della Pantera.