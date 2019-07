A.S. Lucchese



Rinascita Lucchese, giunge fuori tempo la proposta di Danilo Mariani. Cosa farà ora Tambellini?

giovedì, 25 luglio 2019, 16:48

di michele masotti

Quello che sarebbe dovuto essere il giorno decisivo per diradare, una volta per tutte, le nubi sul futuro della nuova Lucchese rischia seriamente di risolversi con un nulla di fatto. Delle tre cordate interessate, quella sarda, quella lucchese capitanata da Santoro-Russo e quella targata Danilo Mariani, imprenditore nel settore della sanità privata, solo quest’ultima ha presentato sì una proposta ma, secondo una nota del comune, alle 15.37 oltre il limite ultimo delle 15.

A questo punto il bando, giuridicamente, sarebbe andato deserto. La palla torna di nuovo nelle mani del sindaco Alessandro Tambellini che potrebbe, comunque, preso atto di una proposta che comunque è pervenuta, sia pur fuori tempo, affidare alla cordata romana, che vedrebbe come tecnico Andrea Agostinelli, il compito di far ripartire il calcio a Lucca. In tal senso sono attesi degli sviluppi nelle prossime ore. Il gruppo sardo, capeggiato da Ninni Corda e con al suo interno l’imprenditore Roberto Felleca, ha virato le sue mire su Foggia dove, in queste ore, il sindaco scegliere a chi affidare il club, vittima di un fallimento, tra tale gruppo e l’imprenditore Di Matteo, anch’egli interessato alla Lucchese diversi anni fa. Nulla da fare anche per il gruppo made in Lucca, dei vari Santoro, Deoma e Russo, anche se per il popolare “Ruspa” si parla di un suo avvicinamento da parte del gruppo Mariani.

Qui sotto pubblichiamo la comunicazione redatta dall’ufficio stampa del Comune di Lucca

“Alle ore 15 di oggi (giovedì 25 luglio) è scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative alla formazione di un sodalizio calcistico che rappresenti ufficialmente la Città di Lucca. Nessuna richiesta è pervenuta al protocollo del Comune di Lucca nei termini stabiliti.

Alle ore 15:37 è giunta al Protocollo, specificatamente fuori dal bando, una proposta presentata da Danilo Mariani. Pertanto il dirigente comunale ha costatato l'annullamento della procedura pubblica. L'amministrazione valuterà comunque la documentazione ai fini dell'eventuale assegnazione diretta del titolo di squadra di calcio della Città di Lucca.”