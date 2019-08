A.S. Lucchese



Chieri, con mister Morgia si punta alla C entro due anni

venerdì, 30 agosto 2019, 15:34

di michele masotti

La prima giornata di Serie D propone un test subito probante per la Lucchese di Monaco che domenica, calcio d’inizio fissato alle 15 al Necchi-Balloni di Forte dei Marmi, si confronterà con l’ambizioso Chieri di un vecchio cuore rossonero come Massimo Morgia. I piemontesi, vittoriosi per 2-1 in Coppa Italia sul Bra, hanno effettuato una sontuosa campagna di rafforzamento che certifica, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’obiettivo di veleggiare nelle alte zone della classifica. Il club del presidente Luca Gandini, amministratore delegato di un’azienda del colosso nipponico Mitsubishi, vorrebbe centrare, nel giro di due stagioni, quella Serie C mai raggiunta in 64 anni di storia. Per questo motivo la scelta di consegnare le chiavi del progetto tecnico a Morgia, due promozioni dalla D ai professionisti con Siena e Pistoiese e una sfiorata per un solo punto con il Mantova, è stata una logica conseguenza.

In vista di un confronto che non ha precedenti negli almanacchi, la Pantera dovrebbe recuperare gli acciaccati Gueye e Lici ma perderà, causa due turni di squalifica ricevuti nella semifinale play-off di Prima Categoria della passata stagione, il centravanti Bitep. Saranno arruolabili pure gli ultimi due arrivati in casa rossonera, ossia Nicola Falomi e il duttile difensore Giacomo Ligorio. Tatticamente Nole e compagni proporranno in terra versiliese l’abituale 4-2-3-1, unico schema sin qui adottato da Monaco. Il Chieri Calcio, come detto, nasce nel 1955 come Ac Chieri salvo poi assumere l’attuale denominazione nell’estate 2009 dopo la fusione con la Rivalorese. Dalla stagione 2009-2010 milita ininterrottamente in Serie D, mentre il punto più alto della storia degli azzurri risale al successo della Coppa Italia di categoria, versione 2016-2017, in finale contro l’Albalonga per 2-1. Nel passato campionato il sodalizio piemontese ha chiuso il girone A, stravinto dal Lecco, al 9° posto. Come ogni squadra guidata dall’ex difensore della Lucchese, l’atteggiamento tattico del Chieri sarà completamente propositivo.

Gli azzurri, che giocano i match casalinghi al “Piero De Paoli”, scenderanno in campo con un 4-3-3. Tra i pali spazio alla quota classe 1999 Matteo Luppi, lo scorso anno in forza al Ligorna. Sempre in tema di under, come sovente accade in questa serie, sulla corsia mancina il 2001 Youssef Nour mentre a destra Patuassi garantirà esperienza. Al centro della difesa, se Benedetto non dovesse essere al top della condizione, giocheranno l’esperto ex Cuneo Conrotto e il classe 2000 Bellocchio. La linea mediana è formata da tre elementi, tutti rigorosamente over, che mister Morgia ha avuto alle sue dipendenze a Mantova. Il playmaker davanti alla difesa sarà Lorenzo Cecchi, un fedelissimo del tecnico romano con cui aveva lavorato anche a Pistoia e Nocera Inferiore. Le mezzali saranno Federico Varano, prodotto del florido settore giovanile dell’Atalanta e ultimo innesto della compagnia, e il classe 1993 Sante Giacinti. Partirà, con molta probabilità, dalla panchina Andrea Bragadin, unico ex del match. Il laterale fiorentino ha collezionato 17 presenze e due reti nella sue due stagioni e mezzo disputate in quel di Lucca. Di alto livello è la batteria di attaccanti di cui può disporre Morgia. Ristabilitosi da una piccola contrattura che gli aveva impedito di scendere in campo in Coppa Italia, il ghanese David Yeboah, altro ex Mantova, ha nella rapidità e nella forza fisica le sue armi principali. Ai suoi lati si muoveranno il classe 2000 Gianluca Sbordone, prelevato anch’egli dal team virgiliano, che appare in vantaggio nel ballottaggio con l’altro baby Di Sparti, match winner di Coppa. Tridente offensivo che viene completato dall’esperienza e dalla tecnica dell’ex Parma, Fano e Matelica Daniele Melandri.

Lucchese-Chieri sarà diretta da Senthuran Lingamoorthy di Genova, coadiuvato dagli assistenti Della Monica e Torraca della sezione di La Spezia.