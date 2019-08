A.S. Lucchese



Comincia a prendere forma la Lucchese 1905

venerdì, 2 agosto 2019, 19:49

Lunedì verrà effettuata l'iscrizione al campionato di Serie D e da martedì (quando inizierà la preparazione agli ordini di mister Monaco) potranno essere ufficialmente ratificati gli accordi finora presi dal direttore sportivo Daniele Deoma con i vari giocatori.

I primi tre neo rossoneri che saranno ufficialmente tesserati martedì sono il difensore centrale Salvatore Santeramo, il centrocampista Matteo Meucci e il centrocampista Filippo Fazzi.

Santeramo è nato a Castellana Grotte, in provincia di Bari, il 29 giugno 1995. Alto 1.90 per 75 chili, piede mancino, ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Bari e successivamente ha vestito le maglie di Lucchese in Serie C nel campionato 2014-2015 con 12 presenze, Valdinievole Montecatini (Serie D, 7 gare), Nocerina (Serie D, 9 presenze), Cavese (Serie D, 2 partite), Matelica (Serie D, 11 presenze e 1 gol) e Bastia (20 gettoni di presenza e 1 rete).

Meucci è nato a Carrara il 3 luglio 1993, è alto 1.80 e pesa 72 chili. Dopo gli inizi nella Carrarese, ha giocato per due stagioni nel settore giovanile del Genoa per poi passare al Barletta (Serie C1, 13 presenze), Vigor Lamezia (Serie C2, 13 gare), quindi sempre in Serie D con Novese (13 gettoni e 2 gol), Sestri Levante (15 partite), Adriese (13 gare e 1 gol), Delta Calcio Rovigo (2), Lentigione (33 e 2 reti), ancora Delta Calcio Rovigo (29 e 5 gol).

Fazzi è nato a Lucca il 5 gennaio 2000, è un prodotto del settore giovanile della Lucchese e nella scorsa stagione è stato spesso in panchina con la prima squadra di Favarin.

"Sono molto soddisfatto dei primi tre colpi messi a segno - dice il ds Deoma - che sono il frutto di giorni di intenso lavoro. Prendere Santeramo non è stato facile perché aveva molte richieste e quindi per arrivare a lui, che riteniamo una pedina fondamentale, abbiamo dovuto fare uno sforzo non indifferente. E' un centrocampista bravo palla al piede, roccioso, esperto, uno di quei calciatori che in campo non si arrendono mai. Meucci era corteggiatissimo da importanti club del Nord, ma alla fine ha preferito venire a Lucca convinto dalla bontà del progetto, dalla serietà della società e dal calore dei nostri grandissimi tifosi. Voglio infine ringraziare di cuore Fazzi: poteva andare in altre squadre, ma ha atteso l'esito delle vicende societarie perché il suo sogno era giocare nella 'sua' Lucchese. Ha dimostrato senso di appartenenza: bravo".