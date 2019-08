A.S. Lucchese



Coppa Italia: Lucchese eliminata dal Grassina in un match nervoso

domenica, 25 agosto 2019, 17:07

di michele masotti

2-3

Lucchese (4-2-3-1): Fontanelli, Papini, Visibelli, Meucci e Pardini (93’ Lucarelli); Nolè (55’ Vignali) e Cruciani; Nannelli (65’ Yener), Presicci e Remorini (72’ Tarantino); Bitep (92’ Bartolomei) A disposizione: Forciniti, Coselli, Balleri e Dinelli Allenatore: Francesco Monaco

Grassina (4-3-3): Burzagli, Stella (86’ Alderotti), Testaguazza, Villagatti e Benvenuti; Torrini (66’ Privitera), Nuti e Bigica; Calosi (88’ Marconi), Marzierli (73’ Bruni) e Leporatti A disposizione: Cecchi, Degl’Innocenti, Cavagiocchi, Giannelli e Pisaneschi Allenatore: Matteo Innocenti

Arbitro: Graziella Pirriatore di Bologna (Assistenti Amoroso di Piacenza e Berria di Livorno)

Marcatore: 20’ Marzierli, 35’ Presicci, 43’ Torrini, 53’ Calosi e 54’ Bitep

Note: ammoniti Benvenuti, Presicci, Nolè, Nuti, Privitera, Alderotti, Meucci, Burzaglia, Visibelli Lucarelli e Nannelli Calci d’angolo 5-2. Recupero 2’ e 4’.

Errori, nervosismo scatenato da una direzione di gara insufficiente e troppa frenesia in alcuni momenti della gestione della gara: la sfida di Coppa Italia, finita 3-2 per il Grassina, sarà un’utile lezione per questa Lucchese che, non va dimenticato, deve ancora ultimare il primo mese di preparazione.

In certi frangenti la generosità non basta e, anche se il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, questa formazione necessita quanto prima di tre rinforzi, due in difesa e uno in attacco per ampliare il parco attaccanti a disposizione di Monaco. I rossoverdi fiorentini, dal canto loro, continuano il percorso sulla scia dell’entusiasmo creatosi dopo la promozione in D della passata stagione.

Senza gli infortunati Fazzi, Lici e Gueye, la Lucchese scende in campo a Camaiore per il primo turno di Coppa Italia contro il Grassina, ultima prova generale in vista del debutto in campionato. Monaco prosegue sulla linea del 4-2-3-1 con Meucci che arretra al centro della difesa, Papini viene spostato sulla corsia mancina mentre la coppia mediana è costituta da capitan Nolè e Cruciani. Il buon secondo tempo di Forte dei Marmi consente a Remorini e Presicci di trovare spazio dal primo minuto dietro l’unica punta Bitep. I rossoverdi di Innocenti, uno dei tecnici più giovani della D essendo un classe 1986, propongono un 4-3-3 con l’ex Aglianese Mazierli che agisce da riferimento offensivo. Ai suoi lati agiscono due dei quattro 2001, gli altri sono Testaguzza e il figlio d’arte Bigica, Leporatti e Calosi. Match che inizia con una decina di minuti di ritardo sulla tabella di marcia per un buco

Lucchese, anche oggi in campo vestita di bianco, subito arrembante in avvio. Al 2’ una precisa punizione dalla destra pesca l’inserimento di Meucci che schiaccia di testa: palla fuori di poco. Il forsennato pressing dei locali costringe a dei disimpegni errati la retroguardia fiorentina, come al 5’ quando Burzagli canna il rinvio ma Bitep non ne approfitta sparando alto. Prese le misure agli avversari e ad un colpo d’occhio cui non erano abituati, gli ospiti riversano tanta grinta per sopperire al gap tecnico con la formazione di Monaco. Al minuto numero diciannove il Grassina usufruisce di un rigore apparso, francamente, inesistente. Nel duello regolare con il baby Pardini, Leporatti finisce a terra: Pirriatore indica senza esitazione il dischetto del penalty. Fontanelli tocca la sfera ma non riesce a respingere il potente destro di Marzierli. Questa decisione arbitrale, unita ad altre interpretazioni non proprio esemplari, alza sensibilmente il livello della tensione tra i ventidue in campo. La parità nel punteggio viene ristabilita a dieci minuti dal riposo. Stella compie un duplice disastro; dapprima pecca nello stop per poi perdere la sfera nella sua area di rigore. Presicci non si fa pregare siglando l’1-1 con un preciso tocco di interno destro.

La bilancia sembra pendere nuovamente dalla parte della Lucchese, quando il Grassina colpisce allo scadere della prima frazione. Nolè perde una sanguinosa palla sulla trequarti, scatenando la verve di Calosi che guadagna il fondo e serve l’accorrente Torrini, implacabile nel superare l’incolpevole Fontanelli.

Ripresa che si apre sui binari di un grande agonismo che, in certi casi, oltrepassa il limite come al 51’ quando Nuti stronca con una dura entrata una ripartenza sulla sinistra di Presicci. Cartellino giallo per il classe 1995 rossoverde. La compagine di Innocenti, sempre in piedi ad accompagnare le manovre dei suoi giocatori, cala il tris al 53’ grazie ad una papera di Fontanelli sul destro non irresistibile di Calosi. Tempo di battere il centro e la formazione di Monaco accorcia le distanze con la bella stoccata di Bitep.

Monaco gioca la carta Vignali al posto di Nolè, con Presicci che arretra in mezzo al campo con Cruciani. Sospinta dal coro dei tifosi, la Pantera attacca a testa bassa correndo il rischio di lasciare spazio alla velocità dell’interessante Calosi. Proteste di marca locale al 67’ per il contatto tra Vignali e Villagatti. Un Nannelli in ombra viene rilevato del classe 2002, Yener, prelevato ieri mattina dal Colorno. Buono l’impatto dell’ala moldava che porta in dote alla causa rossonera dribbling, fantasia e tanta sfrontatezza. Nel finale il Grassina gestisce bene le velleità locali, staccando il pass per il secondo turno di questa competizione. Domenica per la Lucchese sarà tempo di campionato, con il debutto al Necchi Balloni contro l’ambizioso Chieri di Massimo Morgia.

Foto Giacomo Mozzi