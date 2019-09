A.S. Lucchese



Echi di Lucchese-Real Forte, Deoma striglia i suoi: “Dobbiamo essere più incisivi sottoporta”

domenica, 15 settembre 2019, 18:49

di michele masotti

C’è tanta amarezza in casa rossonera per una sconfitta che nessuno avrebbe pronosticato alla luce di un primo dove la Lucchese ha dominato. Il torto della Pantera, come riconosciuto da Deoma e Monaco, è stato proprio quello di non sfruttare alcune chance create dagli ispirati Remorini e Nannelli. Preoccupa il dato che questa formazione non sappia gestire il vantaggio: per tre volte in altrettanti incontri Nolè e compagni sono stati raggiunti.

“Il motivo della sconfitta odierna è semplice da spiegare: non abbiamo chiuso il match nel primo tempo e siamo stati puniti da loro due mezzi tiri.” – esordisce Deoma- “Sia chiaro, il Real Forte non ha rubato nulla. Con la crescita di condizione mi auguro che questi errori non vengano più ripetuti. Delle decisioni arbitrali non parlo: a mio avviso la terna si è comportata in maniera egregia. Mi auguro che da domenica 29 agosto si possa giocare al Porta Elisa: sono stanco di dover vagare per tutti i campi della zona.” Nannelli (nella foto), migliore in campo per i suoi, ritiene che la Pantera soffra di un blocco psicologico.

“Primo tempo perfetto da parte nostra, peccando soltanto nell’essere andati al riposo con un solo gol di vantaggio.” – è l’analisi del classe 2000- “Nella ripresa ci è stato fatale un black-out. Per la terza partita di fila incassiamo gol attorno al 60’. Sono comunque fiducioso per il proseguo del torneo: sul piano del gioco ho visto dei progressi incoraggianti.” Appare deluso per il risultato mister Monaco, a cui non va giù aver raccolto zero punti dopo il bel primo tempo. “Non siamo stati capaci di reagire al secondo gol incassato, sebbene fossimo in superiorità numerica.” – è il parere del trainer pugliese- “Se uno vede il risultato, alla luce dell’andamento della gara, il rammarico è tanto. Sul 2-1 abbiamo difettato di lucidità, con un possesso palla troppo frettoloso rispetto a quanto di buono fatto nei primi 45 minuti. Le due reti subite sono state evitabilissime; marcare a zona non è una scusante. La panchina di Visibelli? È stata una mia scelta tecnica dettata dalle caratteristiche degli attaccanti versiliesi. Dobbiamo lavorare tanto per cancellare questa domenica e limare i nostri difetti.”