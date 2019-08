A.S. Lucchese



Giacomo Ligorio nuovo acquisto rossonero, presentata la maglia e abbonamenti a quota 500

giovedì, 29 agosto 2019, 19:07

di aldo grandi

E' stata una conferenza stampa, quella indetta per le 18 di oggi al Porta Elisa dalla società rossonera, davvero ghiotta per le tante cose comunicate, tutte, è bene dirlo, positive e promettenti. A cominciare dall'arrivo di un altro giocatore alla corte di mister Francesco Monaco: si tratta di Giacomo Ligorio, difensore di fascia sinistra, di Grottaglie, classe 1993, l'anno scorso nel Picerno vincitore del campionato di serie D. Il ragazzo ha dichiarato di aver accettato con entusiasmo sia il passaggio alla Lucchese sia il progetto societario. Al momento la sua preparazione fisica non è al massimo anche perché non ha fatto alcun ritiro precampionato e si è allenato da solo a casa, ma non è da escludere che si possa già vederlo in campo domenica prossima a Forte dei Marmi.

Daniele Deoma, direttore sportivo, lo ha presentato con le sue solite parole galvanizzanti, un giocatore, ha detto, che rappresenta un altro importante tassello del mosaico rossonero e, soprattutto, un giocatore di categoria e di qualità che dimostra come la società guardi avanti e non si accontenti.

La parola è, poi, passata a Mario Santoro, direttore generale il quale, con una calma che non gli ricordavamo, ha illustrato alcuni passaggi interessanti dell'attuale stagione rossonera. A partire dalla nuova maglia che è stata scelta proprio grazie al sondaggio indetto tra i tifosi, una maglia, quindi, 'ad hoc' scelta da chi segue la squadra con amore. La maglia presentata aveva impressi tre sponsor ed è la prima maglia della squadra con cui i ragazzi di Monaco esordiranno domenica prossima in campionato. Successivamente e dopo che saranno firmati tre nuovi contratti con altrettanti sponsor, verrà presentata una seconda maglia con tutti e sei gli sponsor impressi sopra come previsto dalle regole federali.

Santoro si è anche soffermato, con palese soddisfazione, sul numero di abbonati raggiunto proprio stasera, oltre 500 tessere, più dell'anno passato ed è tutto dire. Ma ha anche aggiunto che la campagna abbonamenti andrà avanti fino alla partita casalinga seconda di campionato, una decisione giusta e condivisibile. Se la città facesse un altro sforzo, si potrebbe lanciare il sogno di raggiungere quota 1000 cosa che rappresenterebbe uno stimolo per la squadra e un motivo di orgoglio per tutti.

Alessandro Vichi, amministratore delegato, si è soffermato, rispondendo ad un tifoso presente alla conferenza stampa, sugli ultimi sviluppi della vicenda stadio Porta Elisa e sui rapporti tra società e comune di Lucca. In sostanza la buona notizia giunge dal fatto che le parti si sono date appuntamento per il 10 settembre prossimo quando vedranno di mettere a confronto i passi intrapresi e se, come ci si augura, sarà possibile anticipare i tempi di apertura e funzionalità del Porta Elisa che, come ha detto Santoro, è e resta la sola e unica casa della Lucchese. Vichi ha spiegato che l'obiettivo è di giungere ad una capienza di 3-4 mila spettatori e questo sarebbe possibile con una serie di accorgimenti che permetterebbero di anticipare i tempi rispetto alla fine dell'anno.

Inutile dire che il clima che si respira è quello delle grandi manovre portate avanti con entusiasmo e voglia di fare. Se son rose, fioriranno.