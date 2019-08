A.S. Lucchese



Girone Lucchese, ecco le tre ipotesi sul tavolo

venerdì, 2 agosto 2019, 16:08

di michele masotti

Lunedì 5 agosto si alzerà il sipario sui nove gironi della Serie D, al via il 1 settembre con l’antipasto rappresentato dalla Coppa Italia (18 agosto il preliminare e sette giorni dopo di nuovo in campo per il primo turno nda), con il calendario che dovrebbe essere reso pubblico nel weekend della prossima settimana. Per la neonata Lucchese 1905, le opzioni sul tavolo paiono essere tre; tutte hanno come minimo comune denominatore la certezza che le 15 formazioni del Granducato toscano verranno divise. Alle due che circolano da tempo, ossia un raggruppamento con le liguri e le piemontesi e uno che vedrebbe, come avvenuto nella stagione 2013-2014 culminata con il trionfo di Correggio, affrontare le compagini emiliane, nelle ultime ore si è aggiunta la possibilità di un torneo a trazione tosco-umbro, con le laziali Monterosi, Flaminia e Trastevere che porterebbero a quota 18 il numero di partecipanti. Proviamo a mettere un poco di ordine.

Ipotesi girone A con liguri e piemontesi

È la soluzione che pare, ad oggi, quella essere maggiormente accreditata e prevedrebbe 18 compagini al via. Assieme alla Lucchese, in quota toscana ci sarebbe GhiviBorgo, Real Forte Querceta, Seravezza, Ponsacco e Tuttocuoio, le sei liguri Fezzanese, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Savona e Vado (neopromossa) e le altrettante piemontesi Bra, Borgosesia, Casale, Chieri, Fossano (neopromossa) e Verbania (neopromossa). Torneo che sarebbe di un livello qualitativo più alto rispetto al tosco-umbro e che vedrebbe la Pantera confrontarsi con compagini di un certo blasone come Savona, Sanremese e Casale. Proprio i nerostellati, allenati dal versiliese Francesco Buglio, suscitano grandi ricordi al popolo rossonero. Era il 27 maggio 1990 quando, in una Porta Elisa vestito a festa, l’1-1 maturato contro i piemontesi consentì alla Lucchese di Orrico di celebrare la promozione in Serie B. Sarebbe stuzzicante l’incrocio con l’ambizioso Chieri di Massimo Morgia, altro personaggio legato visceralmente alla Pantera.

Ipotesi girone D con le emiliane

In questa eventualità, sarebbe soltanto il GhiviBorgo, per quanto concerne i team della nostra provincia, a fare compagnia alla Lucchese. Le toscane “costiere”, ossia Seravezza, Real Forte, Gavorrano e Grosseto verrebbero dirottate nel girone ligure, mentre le ulteriori rappresentati del Granducato sarebbero Aglianese, Grassina, Montevarchi, Ponsacco, Prato, San Donato Tavernelle, Sangiovannese, Scandicci. Le emiliane, invece, risponderebbero al nome di Correggese, tornato in D dopo un anno di purgatorio, Fiorenzuola, Bologna Progresso, Lentigione, Mezzolara, Sasso Marconi Zola e Vigor Carpaneto. Per raggiungere le 18 unità è probabile che vengano aggiunte una veneta, l’Unione Clodiense Chioggia, e una lombarda come il Fanfulla.

Ipotesi girone E con le umbre e tre laziali

Sarebbe una possibilità al vaglio della Lega nazionale dilettanti per formare un girone sardo-laziale a 18, senza l’inclusione di formazione campane o, come era stato paventato, del Palermo. Real Forte Querceta, Ponsacco, Seravezza e Tuttocuoio finirebbero con le liguri, per il resto le altre undici toscane farebbero parte di questo raggruppamento. Le rappresentati del Granducato sarebbero, oltre a Lucchese e GhiviBorgo, Aglianese, Montevarchi, Grosseto, Gavorrano, Prato, Sangiovannese, San Donato Tavernelle, Scandicci e Grassina. A queste vanno aggiunte le quattro umbre, Bastia, Cannara, il neopromosso Foligno e lo Sporting Trestina e le tre formazioni laziali Flaminia C. Castellana, Monterosi e Trastevere. Tempo tre giorni e sapremo quale di queste ipotesi verrà tramutata in un fatto concreto.