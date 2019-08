A.S. Lucchese



Juniores rossoneri, inizia la preparazione

domenica, 18 agosto 2019, 14:30

Inizia lunedì 19 agosto la preparazione della formazione Juniores della Lucchese allenata da Vito Graziani, ex calciatore di Almas, Cagliari (11 presenze in Serie A), Pisa, Brescia, Reggiana, Padova, Perugia, Ternana, Chieti e Bisceglie. Per lui si tratta dell'ottava stagione in rossonero.

Questi i convocati, che si raduneranno alle 15 allo stadio Porta Elisa.

Portieri

Emmanuele Matugini, classe 2003; Gabriele Mazzotta (2002).

Difensori

Gabriele Barsanti (2001), Federico Bonuccelli (2003), Raimondo Cantone (2002), Gabriele Franceschini (2001), Francesco Iannello (2003), Frati (2003), Niccolò Maltese (2002), Francesco Matteoni (2001), Alessandro Russo (2003), Giacomo Santini (2000).

Centrocampisti

Riccardo Albertini (2000), Stefano Angeli (2000), Francesco Barretta (2002), Gabriel Bianchi (2003), Nicola Cotti (2000), Mattia Lenzi (2002), Lucio Minutelli (2002), Lorenzo Pardini (2002).

Attaccanti

Riccardo Bazzucchi (2000), Mattia Durante (2002), Lorenzo Nutini (2002), Cristian Pucci (2001).

Queste le avversarie della Lucchese: Fezzanese, Aglianese, Aquila Montevarchi, Follonica, Gavorrano, GhiviBorgo, Grosseto, Ponsacco, Real Forte Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Tuttocuoio, Pontedera (fuori classifica).

Il campionato comincerà sabato 14 settembre.