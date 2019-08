A.S. Lucchese



L'attaccante Emir Yener firma con la Lucchese

sabato, 24 agosto 2019, 14:08

La Lucchese debutterà in campionato domenica 1° settembre alle 15 affrontando il Chieri sul terreno dello stadio comunale Necchi Balloni di Forte dei Marmi, impianto scelto per l'attuale indisponibilità del Porta Elisa.

Da martedì ai botteghini lato tribuna coperta del Porta Elisa inizierà la prevendita dei biglietti. La tribuna sarà in vendita a 15 euro (10 euro ridotti per over 65 e donne), la gradinata costerà 10 euro. La prevendita si svolgerà da lunedì a venerdì con orario 10-13 e 16,30-19,30 mentre sabato 31 i botteghini chiuderanno a mezzogiorno.

Intanto la società comunica che l'attaccante Emir Yener, classe 2002, nato in Moldavia, ha firmato il contratto con la Lucchese e figura nella lista dei convocati per la gara contro il Grassina.

Yener, che era stato visionato nell'amichevole infrasettimanale contro il Castelnuovo, nella scorsa stagione è risultato uno dei giovani più interessanti del vivaio del Colorno e ha collezionato una presenza nel campionato di Eccellenza.