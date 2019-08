A.S. Lucchese



Lucchese, 0-0 nella prima uscita contro il Giugliano

lunedì, 12 agosto 2019, 20:04

di michele masotti

Contro un avversario avanti di 20 giorni nella preparazione, l’ambizioso Giugliano in ritiro al Ciocco, il primo test match stagionale regala alla Lucchese, che ha ancora, e non poteva essere altrimenti, affisso il cartello con la scritta lavori in corso, uno 0-0 e diverse indicazioni positive per quanto concerne l’organizzazione tattica. Mister Monaco ha fatto ruotare i suoi ragazzi per tutti i 90’ con un 4-2-3-1 che ha coperto bene il campo, al cospetto di una compagine che è sì una neopromossa ma ha mantenuto la medesima intelaiatura della passata stagione, inserendovi alcuni elementi esperti come l’ex di turno De Vena, peraltro ben neutralizzato dalle coppie di centrali rossoneri.

Il centinaio di sostenitori della Pantera saliti al Ciocco possono, a nostro avviso, dirsi soddisfatti per aver visto una squadra che ha palesato già la giusta grinta e determinazione. Domenica la sfida di Coppa Italia contro il Real Forte Querceta, rivale dei rossoneri anche in campionato, alzerà ulteriormente l’asticella del tasso di difficoltà. Chiaramente devono ancora essere oliati i meccanismi offensivi; i due centravanti che si sono alternati, Vassallo e Bitep, sono stati riforniti poche volte. Addentrandoci nell’analisi dei singoli, hanno fatto intravedere ottime cose il playmaker Meucci, la mezzala classe 2000 Presicci, uscito vincitore in quasi tutti i suoi contrasti, il funambolico Nannelli, dribbling secco e tanta velocità sono le doti principali del suo repertorio, e lo stopper argentino, tuttora in prova, Castro. Nella prima frazione Monaco ha schierato così il suo undici. Fontanelli tra i pali, Dinelli e Lici terzini, coppia di marcatori formata da Coselli e Lici, mentre erano a Meucci e Nolè ad agire davanti alla difesa. Alle spalle dell’unica punta Vassallo, lo scorso anno in forza al San Marino, si sono mossi, da destra verso sinistra, Nannelli, Vignali e Diego Bartolomei, l’unico 2001 ad oggi a disposizione del tecnico pugliese.

Nella ripresa qualche buono spunto è stato offerto da Tarantino, sempre letale quando si tratta di saltare il primo avversario, che ha impegnato in due circostanze il portiere campano. Il classe 1979 dovrebbe essere dispensato da compiti di natura difensiva, visto che negli ultimi 30 metri ha i colpi per fare male alle difese avversarie. A fine amichevole Monaco si è detto moderatamente soddisfatto della prova dei suoi. “Di fronte ad una compagine più avanti di noi nella preparazione, sono contento per la solidità che ha offerto la squadra.” –è il parere dell’ex capitano rossonero- “Non incassare gol aumenta la fiducia di tutto il gruppo. Abbiamo provato a mettere in pratica le cose proviamo in allenamento: alcune ci sono riuscite, altre no ma è normale che sia così. Per quanto riguarda i portieri, potremmo anche tesserarne tre, di cui due under e un over.” A proposito di numeri uno, da sottolineare la presenza di Marco Ambrosio, estremo difensore della Pantera dal 2000 al 2001, che ha salutato i suo vecchi compagni di squadra Bruno Russo e Daniele Deoma, colonne dirigenziali di questa nuova Lucchese.



Lucchese: Fontanelli, Lici, Visibelli, Coselli e Dinelli; Meucci e Nolè; Bartolomei, Vignali e Nannelli; Vassallo Sono entrati: Marinca, Balleri, Papini, Castro, Pardini, Presicci, Giuliani, Tarantino, Remorini e Bitep Allenatore: Francesco Monaco

Giugliano: Mola, Capone, Carbonaro, Impagliazzo, Rennella, Ruggiero, Licciardi, D’Angelo, Alvino, De Vena Alleatore: Agovino