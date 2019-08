Lucchese 1905, prende il via la campagna abbonamenti

Altri articoli in A.S. Lucchese

sabato, 10 agosto 2019, 19:33

Due giovani promettenti hanno firmato il contratto con la Lucchese. Si tratta della punta esterna Diego Bartolomei, classe 2001, fratello di Paolo che gioca nello Spezia, e del terzino sinistro Michele Dinelli, 19 anni

venerdì, 9 agosto 2019, 16:49

Prezzi popolari per avvicinare il maggior numero di sostenitori alla Lucchese, in nome dell’amore per la Pantera. Con questa principale peculiarità è stata lanciata la campagna abbonamenti per gli incontri interni della stagione 2019-2020

venerdì, 9 agosto 2019, 14:47

Lucchese inserita in un inedito, per la sua storia, girone A ligure-piemontese con l’aggiunta dei varesini della Caronnese, delle altre tre formazioni della nostra provincia (GhiviBorgo, Seravezza e Real Forte Querceta nda) e del Prato

giovedì, 8 agosto 2019, 20:15

Ritmi serrati al Porta Elisa dove Francesco Monaco sta testando il gruppo rossonero in vista dell’amichevole di lunedì prossimo al Ciocco e, soprattutto, della prima uscita ufficiale di domenica 18 agosto, calcio d’inizio programmato per le 18, al Necchi-Balloni contro i locali del Real Forte Querceta

giovedì, 8 agosto 2019, 09:14

Il centrocampista offensivo Edgar Albani, classe 2001, ha lasciato il ritiro della Lucchese ed è rientrato definitivamente a Bergamo, la sua città. Nessuna incomprensione con lo staff tecnico o con i dirigenti, nessun problema economico alla base della decisione del giocatore

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:46

Un acquisto e un atteso ritorno per la Lucchese che a pochi giorni dalla rifondazione e dall'iscrizione alla Serie D inizia a prendere forma