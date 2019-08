A.S. Lucchese



Lucchese 1905, primo giorno di scuola in attesa del debutto

martedì, 6 agosto 2019, 19:30

di michele masotti

Dopo aver rischiato di restare per un anno senza calcio, il pallone è tornato a rotolare sul prato del Porta Elisa con l’avvio della preparazione della Lucchese 1905 targata Francesco Monaco. Agli ordini del tecnico pugliese si sono allenati 29 elementi, otto dei quali già tesserati, accompagnati dall’attento ed entusiasta sguardo di un centinaio di tifosi, pronti a sostenere il nuovo corso della Pantera. In attesa di conoscere in quale girone sarà inserita e il calendario, la formazione rossonera farà il suo debutto ufficiale nel turno preliminare di Coppa Italia domenica 18 agosto al “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi al cospetto dell’ambizioso Real allenato dall’ex GhiviBorgo e Sestri Levante Cristian Amoruso. Annullata, quindi, l’amichevole fissata per sabato 17 in quel di Santa Croce sull’Arno. L’unico test match resta quello di lunedì prossimo al Ciocco contro il Giuliano, compagine napoletana che milita anch’essa in Serie D.

Oltre a Baraldi e Carruezzo, si è rivisto con i colori della Pantera Beppe Di Masi, neo allenatore dei portieri che dovrà valutare i quattro estremi difensori in prova, tra i quali il giovane Mazzotta e il classe 1996 ex Prato Fontanelli. Sempre parlando di cuori rossoneri, come non citare Alvaro Vannucchi e il dottor Tambellini, tornati a respirare l’aria del Porta Elisa, così come un “ragazzino”, classe 1979 ma con il fisico e la voglia di un ventenne, che risponde al nome di Nazzareno Tarantino, pronto al suo quarto debutto con questa maglia e che si candida a vestire i panni, gli appassionati più esperti se lo ricorderanno, di un Josè Altafini che nei 20 minuti finali era solito spaccare la partita. Mario Santoro, che lo ho ammirato da vicino negli ultimi due anni nel Ponte a Moriano, è pronto a scommettere su un buono contributo realizzativo dell’ex Crotone e Treviso. Tra i giocatori in prova, oltre a Remorini, attenzione a Jonathan Bitep, attaccante dalla straripante forza fisica che, sotto la guida di Carruezzo e Monaco, potrebbe rappresentare una scommessa su cui vale, a nostro avviso, la pena investire.

Per quanto concerne il settore delle quote, ad oggi formato da Fazzi, il mediano Presicci, il difensore Coselli e dal fantasista Albani, un 2001 il cui cartellino è di proprietà dell’Atalanta, potrebbe fare alla causa della Lucchese pure il terzino, classe 1999, Mattia Lucarelli. Il figlio dell’ex bomber Cristiano ha già maturato buone esperienze in categoria con Gavoranno, Santacataldese e, soprattutto, Viareggio. Stesso discorso per un altro figlio d’arte, sempre livornese, ossia Gabriele Balleri, classe 2000 e terzino come il padre David, tante stagione in A con le maglie di Parma, Sampdoria, Padova, Lecce e Livorno. Per completare il discorso under, da sottolineare anche le presenze del centrocampista classe 2000 Giovanni Nannelli, prodotto del vivaio della Fiorentina e di Giacomo Santini.

Saltato il ritorno di Santeramo, non si è trovato l’accordo sull’ingaggio, il direttore sportivo Daniele Deoma, che ha ammirato da vicino con il presidente Russo le prime fatiche della truppa rossonera, è al lavoro per acquisire le prestazioni di un difensore centrale di esperienza, da mettere accanto a Lici, e di un centravanti over.

L’amministratore delegato Alessandro Vichi ha fatto il punto sulla situazione dello stadio, confermando che l’omologazione, secondo quanto promesso dal Comune, non arriverà prima della fine di settembre. “Ad oggi il Porta Elisa non è agibile.” – il dirigente rossonero- “Dopodomani (giovedì 8 agosto nda) verrà svolto un sopralluogo da parte dei funzionari della Figc. Il comune, comunque, ci ha garantito che sarà tutto risolto per la fine di settembre. Per questo motivo abbiamo chiesto alla LND di giocare la prima in “casa” e i successivi due incontri in trasferta. Una soluzione plausibile potrebbe essere il “Delle Terme” di Bagni di Lucca. I lavori di manutenzione sono relativi alla gradinata, alle torri faro e alla tribuna centrale. A breve avremo anche un confronto con gli assessori competenti per tracciare le linee guida del masterplan dello stadio.” Sul fronte mercato, Vichi rivela che domani ci sarà un incontro, forse decisivo, per sancire il ritorno di Matteo Nolè in rossonero. “Abbiamo ottenuto il permesso di utilizzare il marchio da Lucca United.” – ha concluso Vichi- “Non nego che ci sono dei contatti ben avviati per aumentare il nostro parco degli sponsor.”

Pillole finali: il nuovo sponsor tecnico sarà la Joma in accordo con Studio Sport, mentre Carlo Dinelli, ex arbitro di Serie A e nelle ultime stagioni dirigente accompagnatore del GhiviBorgo, ha avuto un colloquio con i vertici societari per sondare la disponibilità a ricoprire il ruolo di team manager. In lizza con lui ci sono Massimo Valiensi, ex ds del Castelnuovo, l’ex Massese Radici e Pinzani, lo scorso anno direttore generale della Pistoiese.



Foto di Antonio Clerici