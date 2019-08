A.S. Lucchese



Lucchese, altri tre innesti in vista della Coppa Italia

mercoledì, 14 agosto 2019, 16:51

di michele masotti

Tris di nuovi acquisti per la Lucchese a quattro giorni dal debutto ufficiale di domenica, calcio d’inizio fissato alle 18, di Forte dei Marmi contro il Real. Arrivano alla corte di mister Francesco Monaco i due portieri Andrea Fontanelli, lo scorso anno in forza al Prato, e il baby classe 2003 scuola Rende Piercataldo Forciniti e il centravanti Serigne Ousmane Gueye. Salgono a 20 i tesserati dei rossoneri che domani disputeranno un’amichevole di lusso, tassativamente a porte chiuse per volere della società labronica, al centro Coni di Tirrenia con Livorno di mister Breda. Fontanelli, che nel suo curriculum vanta esperienze in D con GhiviBorgo e Siena, rappresenta un elemento di sicuro affidamento per questa categoria.

“Pur essendo un classe 1996, Andrea conosce bene la Serie D ed è un elemento che riteniamo molto interessante.” – ha dichiarato il ds Daniele Deoma- “Fontanelli viene a Lucca con entusiasmo e noi siamo felici di accoglierlo nella casa rossonera. Il ragazzo ha notevoli doti tecniche e fisiche ed è un ulteriore tassello che va ad incastonarsi nel mosaico a disposizione di Monaco.” Dal Rende è arrivato, come detto, Forciniti che potrebbe, carta d’identità alla mano, giocare anche negli allievi regionali. Gli uomini mercato della Pantera sono al lavoro per ingaggiare un portiere classe 2001, per offrire ulteriori opportunità di scelta nel settore degli under al tecnico. In stand-by la posizione del francese Fei, Deoma sta valutando due importanti profili per alzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra, impegnata in un girone A che si preannuncia di alto livello. Il terzo e ultimo arrivo odierno va a collocarsi nel reparto offensivo. Si tratta del senegalese classe 2000 Serigne Ousmane Gueye, colonna nella stagione 2018-2019 degli juniores nazionali del Savona.

A meno che non ci siano ulteriori ufficializzazioni da qui a sabato, proviamo a snocciolare la Lucchese che affronterà il Real Forte Querceta. Il modulo sarà un 4-2-3-1 con Fontanelli tra i pali, Dinelli (2000) a sinistra e il figlio d’arte Lucarelli (1999) i terzini, mentre al centro della difesa Visibelli potrebbe far coppia con Lici, elemento che sa ricoprire tutti i ruoli del pacchetto arretrato. In mediana spazio al tandem Meucci-Nolè; alle spalle della prima punta Bitep si muoveranno, da destra verso sinistra, Bartolomei (2001), Vignali, uno dei quattro ex Real Forte, e Nannelli (2000).

Rosa Lucchese

Portieri: Andrea Fontanelli e Piercataldo Forciniti (2003)

Difensori: Michele Dinelli (2000), Lorenzo Coselli (1999), Rocco Visibelli, Aleksander Lici, Mattia Lucarelli (1999), Pier Francesco Giuliani (2001) e Gabriele Balleri (2000)

Centrocampisti: Simone Presicci (2000), Matteo Meucci, Filippo Fazzi (2000), Michel Cruciani e Matteo Nolè

Attaccanti: Nazzareno Tarantino, Diego Bartolomei (2001), Giovanni Nannelli (2000), Jonathan Bitep, Andrea Vignali e Serigne Ousmane Gueye (2000)