A.S. Lucchese



Lucchese, contro il Grassina out Lici e Gueye. Contro il Chieri si giocherà a Forte dei Marmi

sabato, 24 agosto 2019, 14:11

di michele masotti

L’amichevole di tre giorni fa in quel di Castelnuovo di Garfagnana ha lasciato la sgradita eredità alla Pantera dei guai fisici di Lici e Gueye, ambedue sicuramente nella sfida di domani, calcio d’inizio alle 15, contro i fiorentini del Grassina. Teatro del confronto valevole per il primo turno di Coppa Italia sarà il “Comunale” di Camaiore. Francesco Monaco, comunque, non vuole usare come alibi queste indisponibilità e chiede ai suoi ragazzi di mostrare altri miglioramenti. La partita contro la matricola di mister Innocenzi non avrà un seguito durante la stagione, dato che Mazierli e compagni sono stati inseriti nel girone E, quello comprendente le altre nove toscane, le umbre e quattro laziali.

“Il Grassina è una formazione sì neopromossa ma che ha mantenuto la stessa intelaiatura della passata stagione.”- ha esordito il tecnico rossonero- “Al di là delle loro qualità, mi aspetto di vedere dei progressi da parte della squadra. Siamo consapevoli di come ci sia tanto da lavorare sotto il profilo tecnico-tattico e fisico. Sono convinto che, grazie al nostro spirito, recupereremo in fretta il tempo perso nei confronti delle rivali. Cruciani, sebbene sia uno degli ultimi arrivati, sta molto bene fisicamente dato che ha iniziato la stagione allenandosi a Coverciano con la selezione disoccupati dell’Aic.”

Per quanto riguarda l’undici che domani scenderà in campo dal primo minuto, Monaco ammette di avere ancora qualche dubbio. “Dovremo fare a meno di Gueye, Lici e Fazzi. In attacco giocherà sicuramente Bitep.”- prosegue l’allenatore pugliese- “L’abbondanza della dispongo nel reparto arretrato mi sta sottoponendo a dei ballottaggi che risolverà nell’immediata vigilia del confronto: non escludo alcuni esperimenti tattici. Remorini ha delle caratteristiche che, per la mia idea di calcio, sono importantissime. Quanti elementi ci mancano per completare la rosa? Tre: un classe 2001, un difensore e una punta esperta.”

Il direttore generale Mario Santoro ha rivelato che nel primo turno di campionato, fissato per domenica prossima, sarà il “Necchi-Balloni” di Forte dei Marmi la “casa” dei rossoneri per la sfida al Chieri di Morgia. “La prevendita partirà martedì, mantenendo come prezzi, anche per rispetto di chi ha già sottoscritto gli abbonamenti, i 15 euro per la tribuna e i 10 euro per la gradinata. Ad oggi gli abbonati sono 350.” – dichiara Santoro- “Ci stiamo muovendo per giocare al più presto al Porta Elisa. Lunedì ci incontreremo con l’amministrazione comunale per capire come muoverci e quali saranno le mosse da compiere rapidamente: vogliamo facilitare i nostri supporters. Posso già dire che, qualora non fosse ancora disponibile il nostro impianto, alla terza giornata non giocheremo a Forte dei Marmi perché il calendario ci propone proprio il derby contro il Real. All’Acquedotto è stata riattivata la luce ed il campo viene regolarmente annaffiato, mentre in mattinata il sottoscritto e Bruno Russo hanno avuto un cordiale colloquio con il questore.”