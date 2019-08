A.S. Lucchese



Lucchese corsara a Forte dei Marmi: decide un rigore di Cruciani

domenica, 18 agosto 2019, 18:19

di michele masotti

0-1

Real Forte Querceta (4-3-1-2): De Carlo, Credendino, Guidi, Tognarelli e Bertoni; Belluomini (54’Lazzarini); Biagini (88' Pugliese) e Amico (67’Minichino); Doveri (80'Pazzini); Di Paola e Falchini (73’Molinaro). A disposizione: Manfredi, Maffini, Giovannelli, Baldassari. Allenatore: Christian Amoroso

Lucchese (4-2-3-1): Fontanelli, Lici, Visibelli, Papini e Pardini; Meucci e Nolè (62’Cruciani); Tarantino (46’Presicci), Vignali (46’Remorini) e Nannelli (85' Fazzi); Gueye (88'Bitep). A disposizione: Forciniti, Coselli, Balleri, Bartolomei. Allenatore: Francesco Monaco

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti Cinotti di Livorno e Angelini di Empoli)

Marcatore: 68’Cruciani su rigore

Note: 10’ Fontanelli para un rigore a Guidi. Calci d’angolo 1-2. Ammoniti Tognarelli, Meucci, Visibelli, Fazzi e Fazzini. Recupero 1’ e 4'

Inizia con il piede giusto l'avventura della Lucchese, autrice di un blitz esterno al Necchi-Balloni di Forte dei Marmi. A fare la differenza è stata la bella ripresa disputata dalla Pantera di fronte ad un Real Forte che, dopo aver disputato un positivo primo tempo, si è perso con il passare dei minuti. Domenica prossima i rossoneri saranno ospiti del Grassina, compagine fiorentina, corsara per 4-3 ad Agliana. La scritta "Lavori in corso" resta ben visibile sulla Pantera, ma di certo il risultato odierno è una bella iniezione di carburante nel motore dell'autostima di un gruppo che sta muovendo i primi passi.



Prima uscita ufficiale della Lucchese di Francesco Monaco. Il trainer pugliese opta per un 4-2-3-1 nel derby di Coppa Italia contro l’ambizioso Real Forte Querceta. Sostenuta da un buon numero di supporters, situati in gradinata, la Pantera lancia dal primo minuto il classe 2002 Pardini, lo stopper Papini, tesserato pochi giorni fa, e Nazzareno Tarantino, ala destra che supporta l’unica punta Gueye. Maglia da titolare anche per gli ex di turno Meucci, Vignali e Visibelli. 4-3-1-2, invece, per i locali, che si affidano al totem Nicholas Guidi, unico ex rossonero, al centro della difesa in coppia con il cavallo di ritorno Tognarelli. I versiliesi, che in estate hanno “saccheggiato” il Ponsacco, puntano sull’artiglieria pesante in attacco con il tandem Di Paola-Falchini. Al 5’ bella progressione centrale di Meucci che si conclude con la parata di De Carlo. Cinque minuti più tardi il direttore di gara concede un dubbio penalty al Real, per il contatto tra Falchini, abile a cercare il contatto. Proteste degli ospiti, quest’oggi in maglia bianca, all’indirizzo di Ferrieri Caputi. A mettere tutti d’accordo, ci pensa Fontanelli che respinge in corner il tentativo di Guidi. Sul susseguente tiro dalla bandierina, altro bel riflesso dell’ex Prato sul tocco ravvicinato di Doveri.

L’alta temperatura non fiacca gli animi dei ventidue in campo che non si risparmiano nei contrasti. Padroni di casa vicini nuovamente al vantaggio con una ripartenza orchestrata da Doveri e terminata dal destro rasoterra, di poco a lato, scoccato da Di Paola. Il centrocampo ospite paga a caro prezzo l’inferiorità numerica nei confronti dei pari ruolo locali. Capitan Nolè e Meucci provano a sopperire. Intorno alla mezzora si materializzano i primi due, uno per parte, cartellini gialli della serata. Finiscono sul taccuino del fischietto livornese Visibelli e Tognarelli. Lo stesso numero cinque del Real Forte Querceta viene graziato dallo stesso direttore di gara quando stende Nannelli involatosi verso l’area locale.

Al minuto numero trentasette applausi per Doveri che cerca la via della rete con un rovesciata: sfera che finisce sul fondo con Fontanelli sulla traiettoria. Visibelli e Lici, il migliore della retroguardia di Monaco, ingaggiano dei duelli dal sapore rusticano rispettivamente con Falchini e Doveri.

Ripresa che si apre con un doppio cambio in casa rossonera. Fuori Tarantino e Vignali, dentro Presicci e Remorini. Tatticamente non cambia nulla, poiché il classe 2000 ex GhiviBorgo agisce come trequartista centrale dietro Gueye. Atteggiamento della formazione di Monaco più propositivo rispetto a quello palesato in avvio della contesa. Al 62’ avvicendamento a centrocampo tra Nolè e Cruciani, con la fascia di capitano che finisce sul braccio di Meucci. Amoroso risponde togliendo le due mezzali, Amico e Belluomini, in luogo di Lazzarini e Minichino.

Al minuto numero sessantasette un errato disimpegno in fase di impostazione, consente a Nannelli lasciare sul posto Bertoni e di indurre, con una giocata d’alta scuola, al fallo da rigore Guidi. Magistrale la freddezza con cui Cruciani, entrato in campo da appena sei minuti, spiazza De Carlo e porta in vantaggio i suoi. Gol del vantaggio che fiacca ancora di più la confusa manovra del Real Forte e infonde maggiore coraggio ad una Lucchese a corto di preparazione ma che ha già assimilato alcuni dettami tattici di Monaco. A 5' dalla fine il tecnico rossonero sostituisce Nannelli, rilevato dal coetaneo Fazzi. Il prodotto del vivaio viola viene salutato da una bella dose di applausi dei sostenitori ospiti. Nei 4' di recupero non succede nulla, fatta accezione dell'ammonizione di Fazzini, reo di un brutto fallo su Cruciani.



Foto di Alfredo Scorza