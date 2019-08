A.S. Lucchese



Lucchese, debutto in campionato contro il Chieri di Massimo Morgia

martedì, 13 agosto 2019, 14:56

di michele masotti

Un vecchio cuore rossonero come rivale della Lucchese nella giornata inaugurale del girone A di Serie D. Sarà l’ambizioso Chieri di Massimo Morgia, dal 1976 al 1980 81 presenze tra le fila della Pantera, la prima contendente in campionato della formazione di Francesco Monaco domenica 1 settembre. In attesa di capire quale stadio ospiterà il match, restano in ballo le ipotesi “Delle Terme” di Bagni di Lucca e “Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana, il club del presidente Bruno Russo affronterà subito una delle principali indiziate, assieme a Prato, Casale e Savona, per il salto tra i professionisti. Non è stata accolta la richiesta, formulata dai vertici societari della Lucchese, di disputare la seconda e terza giornata in trasferta, in modo da consentire l’omologazione del Porta Elisa. Calendario alla mano, il sorteggio dei primi turni ha messo di fronte, tra la quinta e la settima uscita, alla Lucchese compagini di spessore come Sanremese, Casale e Savona. L’atteso confronto con il Prato dell’ex Fanucchi andrà in scena al decimo turno al “Lungobisenzio”. I derby della provincia di Lucca contro Real Forte Querceta, GhiviBorgo e SeravezzaPozzi si terranno rispettivamente alla terza, quarta e dodicesima giornata.

Girone di andata che terminerà il 22 dicembre, mentre gli ultimi 90’ della stagione regolare si disputeranno il 3 maggio 2020. Non sono programmati turni infrasettimanali. Per quanto concerne la Coppa Italia, qualora la Lucchese dovesse passare il primo round tornerebbe in campo domenica 25 agosto per vedersela contro la vincente di Aglianese-Grassina.

1° giornata: Lucchese-Chieri

2° giornata: Borgosesia-Lucchese

3° giornata: Lucchese-Real Forte Querceta

4° giornata: GhiviBorgo-Lucchese

5° giornata: Lucchese-Sanremese

6° giornata: Casale-Lucchese

7° giornata: Lucchese-Savona

8° giornata: Ligorna Lucchese

9° giornata: Lucchese-Fossano

10° giornata: Prato-Lucchese

11° giornata: Lucchese-Verbania

12° giornata: Seravezza-Lucchese

13° giornata: Lucchese-Fezzanese

14° giornata: Caronnese-Lucchese

15° giornata: Lucchese-Lavagnese

16° giornata: Bra-Lucchese

17°giornata: Lucchese-Vado