A.S. Lucchese



Lucchese, Falomi si presenta, ma Russo lancia l’allarme stadio: “Bisogna aprire al più presto il dossier Porta Elisa”

martedì, 27 agosto 2019, 16:06

di michele masotti

Parla toscano il nuovo numero nove della Lucchese: toccherà al centravanti Nicola Falomi, classe 1985 e 106 reti messe a referto tra D, C2 e C1, l’onore e l’onere di caricarsi sulle sue spalle il peso dell’attacco della Pantera. Aretino di Cortona, l’ex prima punta di Sansovino, Pescara, Poggibonsi, Celano, Vis Pesaro e Santarcangelo, solo per citare alcune delle maglie da lui indossate durante la carriera, approda nel club contro cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti, ancora minorenne, in un match di Coppa Italia di Serie C quando difendeva i colori del Montevarchi.

Particolarmente significativo è stato, a margine della presentazione del possente neo rossonero, l’intervento del presidente Bruno Russo, reduce da un incontro con il sindaco e con l’assessore allo sport per fare il punto sullo stato dell’arte del Porta Elisa. Dal miglioramento della situazione dello stadio, probabilmente non agibile sino alla fine di settembre, passa un futuro di alto livello per il pallone della città dell’arborato cerchio. “Falomi non ha bisogno di presentazioni né per quanto ha fatto in campo, tantomeno per la sua condotta di vita.” – ha esordito il direttore sportivo Daniele Deoma- “Il suo profilo combacia alla perfezione con l’identikit che mi aveva tratteggiato il mister per il suo centravanti ideale. Si tratta della classica prima punta abile, oltre a trovare la via della rete, a proteggere bene il pallone e ad aprire varchi ai compagni. Questa è stata una trattativa lampo che ci ha permesso di alzare ulteriormente l’asticella della competitività della rosa.”

Conscio del blasone che i colori della Lucchese sanno infondere, Nicola Falomi non vede l’ora di fare il suo debutto. “Essere qui oggi è per me un grande piacere.” – è l’incipit del giocatore aretino- “In questi mesi mi sono tenuto in forma allenandomi sia con un personal trainer che una formazione dilettantistica della mia zona. È chiaro che non posso essere al livello di condizione dei miei compagni, ma farò di tutto per raggiungerli nel più breve tempo possibile. Cosa mi ha spinto ad accettare questo progetto? Sono una persona che tiene molto ai rapporti umani ed è per questo che ieri sono arrivato a Lucca per capire la realtà delle referenze che avevo avuto sul club. Tempo pochi minuti e sono stato definitivamente convinto dalla bontà di chi avevo di fronte.”

Nella rosa a disposizione di Monaco, Falomi ritroverà Matteo Nolè, suo compagno di squadra al Sansovino (C2 girone B annata 2005-2006). “Sono felice di poter giocare di nuovo con Matteo, con cui ho condiviso la mia seconda esperienza tra i professionisti.” – ha proseguito il classe 1985- “Mi piace comunque tenermi aggiornato e informarmi sui quei giocatori che diventeranno i miei prossimi compagni di squadra. Nel corso della mia carriera ho avuto tanti allenatori dai quali, chi più chi meno, ho assorbito i loro aspetti positivi. Se devo fare un nome non posso esimermi dal citare Aldo Firicano, tecnico ai tempi della Pro Patria con cui salimmo dalla Seconda all’allora Prima Divisione. Non mi pongo un prestabilito bottino di gol da raggiungere, anche perché nella mia visione di calcio vengono prima i risultati di squadra che i traguardi personali.”

È toccato a Bruno Russo, numero uno della Pantera, fa un resoconto sulla situazione del Porta Elisa. “In mattinata ho avuto un cordiale incontro con il sindaco Tambellini e l’assessore Ragghianti trovando, da parte loro, la massima volontà per sbloccare questo primo impasse.” – ha affermato il presidente rossonero- “Entro i primi dieci giorni di settembre ci sarà un nuovo appuntamento tra l’amministrazione comunale e gli imprenditori che hanno sposato il progetto della rinascita del calcio a Lucca. Non vogliamo che, in caso di promozione in C, si riproponga il solito problema. È un dossier che va aperto senza perdere tempo. Senza stadio la Lucchese non ha futuro. Il nostro obiettivo è di portare i rossoneri il più in alto possibile ma senza Porta Elisa pienamente agibile, lo ripeto, è come se le nostre ambizioni non avessero le gambe. Per giocare i match casalinghi nel nostro impianto, devono essere alleggerite le torri faro e ridotta la gradinata. Ad ora, inoltre, non è stata firmata alcuna convenzione riguardante lo stadio.”

Russo conclude lanciando un appello a tutte le forze della città per fare sì che questa sia veramente la volta buona che il Porta Elisa venga ammodernato. “Per portare la Lucchese ai livelli consoni alla propria storia, va aperta immediatamente una progettualità relativa allo stadio. Tutte le componenti della città devono giocare il loro ruolo: cerchiamo una soluzione definitiva. Sulle rosa vi ripeto che sarà competitiva.”