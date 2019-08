A.S. Lucchese



Lucchese-Grassina: ecco come acquistare i biglietti in prevendita

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:52

La Lucchese 1905 informa che la prevendita dei biglietti per assistere alla partita Lucchese-Grassina valida per il primo turno della Coppa Italia di Serie D, in programma domenica 25 agosto alle ore 16 allo stadio comunale di Camaiore, sarà effettuata giovedì 22 e venerdì 23 agosto ai botteghini sotto la tribuna coperta dello stadio Porta Elisa.

I tagliandi potranno essere acquistati dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30.

Il giorno della partita, invece, i biglietti saranno in vendita allo stadio di Camaiore a iniziare dalle ore 15.

Questi i prezzi dei tagliandi: tribuna coperta 10 euro, gradinata 8 euro.