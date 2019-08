A.S. Lucchese



Lucchese, habemus girone. Pantera inserita con liguri, piemontesi e il Prato dell’ex Fanucchi

venerdì, 9 agosto 2019, 14:47

di michele masotti

Lucchese inserita in un inedito, per la sua storia, girone A ligure-piemontese con l’aggiunta dei varesini della Caronnese, delle altre tre formazioni della nostra provincia (GhiviBorgo, Seravezza e Real Forte Querceta nda) e del Prato.

La Lnd ha accolto, quindi, la richiesta dei lanieri di essere collocati in questo torneo anziché nell’E, comprendente le altre otto toscane e diverse laziali. In attesa del completamento degli organici, che mai come in questa categoria possono subire dei repentini stravolgimenti, e di capire il reale potenziale della rosa che il ds Deoma e la società rossonera stanno costruendo, sono tre le compagini che partono in pole position per la promozione in C.

Si tratta del Prato di Jacopo Fanucchi, protagonista di una faraonica campagna acquisti, del Chieri allenato da Massimo Borgia, altro caro amico della Lucchese, e del Savona, squadra del “nostalgico” Albani che, lasciata Lucca dopo soli tre giorni di ritiro, è approdato agli “striscioni” liguri. Talentino bergamasco che, come sarà facile prevedere, non troverà una grande accoglienza al Porta Elisa dopo questa giravolta estiva.

Nel ruolo di outsider proveranno a cercare spazio Sanremese, Casale, Bra e Real Forte Querceta, avversaria della Lucchese domenica 18 agosto in Coppa Italia. Un girone che, oltre a proporre delle trasferte non proprio facilmente raggiungibili, vedrà la formazione di Monaco confrontarsi per la prima volta nella sua ultracentenaria storia con diverse realtà liguri, piemontesi e i rossoblù della Caronnese. Per la pubblicazione del calendario, non dovrebbero esserci tanti turni infrasettimanale come 12 mesi fa, si dovrà attendere martedì prossimo.

Girone A: Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Chieri, Fezzanese, Fossano, Ghivizzano, Lavagnese, Ligorna, Lucchese, Prato, Real Forte Querceta, Sanremese, Savona, Seravezza, Vado e Verbania