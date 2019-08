Lucchese, in due giorni venduti 132 abbonamenti: avanti così

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 14 agosto 2019, 16:51

Tris di nuovi acquisti per la Lucchese a quattro giorni dal debutto ufficiale di domenica, calcio d’inizio fissato alle 18, di Forte dei Marmi contro il Real. Arrivano alla corte di mister Francesco Monaco i due portieri Andrea Fontanelli, lo scorso anno in forza al Prato, e il baby classe...

mercoledì, 14 agosto 2019, 02:29

Mattia Lucarelli, classe 1999, terzino sinistro cresciuto nel Livorno, ha firmato il contratto con la Lucchese. È figlio di Cristiano Lucarelli capocannoniere in serie A nel 2004-2005

martedì, 13 agosto 2019, 17:09

Esperienza, visione di gioco e tanto carattere: sono queste le armi principali del repertorio tecnico di Michel Cruciani, nuovo acquisto della Lucchese

martedì, 13 agosto 2019, 14:56

Un vecchio cuore rossonero come rivale della Lucchese nella giornata inaugurale del girone A di Serie D. Sarà l’ambizioso Chieri di Massimo Morgia, dal 1976 al 1980 81 presenze tra le fila della Pantera, la prima contendente in campionato della formazione di Francesco Monaco domenica 1 settembre

lunedì, 12 agosto 2019, 20:04

Contro un avversario avanti di 20 giorni nella preparazione, l’ambizioso Giugliano in ritiro al Ciocco, il primo test match stagionale regala alla Lucchese

lunedì, 12 agosto 2019, 12:49

Prende il via martedì 13 agosto la campagna abbonamenti della Lucchese 1905, che per avvicinare il maggior numero di appassionati alla squadra allenata da mister Francesco Monaco impegnata nel campionato di Serie D che inizierà il1° settembre ha stabilito prezzi popolari e particolari agevolazioni per i giovani