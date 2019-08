A.S. Lucchese



Lucchese, la carica di Monaco: “Sarà fondamentale partire con il piede giusto”

sabato, 31 agosto 2019, 12:47

di michele masotti

Completato il vernissage della Coppa Italia, la Lucchese si appresta a fare l’esordio in campionato, calcio d’inizio fissato alle 15 al Necchi-Balloni di Forte dei Marmi, dinnanzi al Chieri di Morgia. Prendendo in prestito e modificando una delle più celebri canzoni di Antonello Venditti, è una “mattina prima degli esami” per la truppa di Francesco Monaco. Nell’animo del tecnico pugliese, che in settimana ha recuperato gran parte degli acciaccati come Lici e Gueye, traspare un sano desiderio di iniziare con il piglio giusto il torneo.



“Non vediamo l’ora di iniziare questo campionato.” – conferma l’ex capitano della Lucchese di Maestrelli- “In questi 25 giorni la società ha formato una rosa importante per i nostri obiettivi: Ligorio e Falomi sono due ragazzi che ben conoscono la categoria. È logico che entrambi, presenti domani, non sono ancora al top della condizione. A parte l’infortunato Bartolomei e lo squalificato Bitep, non abbiamo indisponibili.”



L’impossibilità di utilizzare il Porta Elisa lascia un pizzico di rammarico a Monaco che, avendo calcato per un’infinità di volte quel manto erboso, sa quantificare la spinta emotiva che può produrre la tifoseria rossonera. “Mi dispiace tantissimo non poter giocare qui al Porta Elisa: i quasi 600 abbonamenti testimoniano quanti i nostri tifosi ci siano vicini” - ha proseguito il mister della Pantera- “Mi auguro che chi di dovere possa risolvere al più presto questa situazione. So quello che può dare il nostro campo. Sappiamo che il Chieri ha fatto degli investimenti importanti e vuole recitare un ruolo da protagonista: diversi interpreti li ha portati con sé Morgia dopo l’esperienza a Mantova. In attacco sono molto pericolosi con Melandri e Yeboah, aggrediscono alti e sono ben organizzati tatticamente. Dal canto nostro, tutti, riserve e staff compresi, dovremo dare il massimo.”



La conferenza odierna ha concesso l’opportunità a Monaco di fare un’analisi della condizione attuale del suo gruppo e di indicare quei piccoli ritocchi dei quali necessita ancora la sua rosa. “Stiamo migliorando in tutte le zone del campo: quando saremo al cento per cento potremo dare fastidio a chiunque.” – è il pensiero di Monaco- “Ad oggi il reparto che mi infonde le maggiori certezze è la difesa. Gueye si è allenato solamente da mercoledì con il gruppo: domani saremo carenti come prime punte, mentre a centrocampo e con gli esterni siamo completi così. Ci manca qualche 2001, a differenza dei classe 1999 e 2000 che sono di ottimo livello. Portiere under? È normale che una quota tra i pali ci avrebbe consentito di aver un elemento di esperienza in più tra i ruoli di movimento. Il mercato, comunque, non è ancora chiuso. Importante sarà partire con il piede giusto poiché l’entusiasmo si genera soltanto attraverso grandi prestazioni.”



Chiusura dedicata a Yener, classe 2002, in ballottaggio con Pardini per una maglia da titolare per quanto concerne il discorso ai fuoriquota. Il talentino moldavo aveva ben impressionato nel match di sette giorni fa contro il Grassina. “Yener è un buon prospetto che, però, non va caricato di eccessive aspettative dato che si tratta di un classe 2002 che proviene dall’Eccellenza.”- ha così concluso Francesco Monaco.