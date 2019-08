A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco alla vigilia del debutto: “Mi aspetto dei miglioramenti”

sabato, 17 agosto 2019, 13:20

di michele masotti

La terza ripartenza della Lucchese scatterà ufficialmente domani, calcio d’inizio alle 18, al Necchi-Balloni per l’inedita sfida, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia, contro il Real Forte Querceta. Da domani si inizia al fare sul serio; la vincente di questo confronto affronterà chi prevarrà tra Aglianese-Grassini. Per mister Monaco, al di là dell’esito finale, va sempre tenuto a mente che i rossoneri sono un cantiere aperto e che i versiliesi sono decisamente avanti nella preparazione, sarà fondamentale vedere dei progressi, sia sotto il piano tattico che tecnico, da parte del suo gruppo.

“In due settimane siamo riusciti a costruire gran parte dell’ossatura della rosa.” – ha esordito il trainer rossonero- “Sono stati giorni importanti per prendere delle decisioni su dei ragazzi che erano venuto in prova. Non ci sono stati infortuni e già questa è una gran cosa. Stiamo lavorando molto sulla parte tattica. I primi due test contro Giugliano e Livorno mi hanno reso moderatamente soddisfatto, sia per quanto concerne l’abnegazione che per le distanze mantenute tra i reparti.”

Sul match contro il Real Forte Querceta, antipasto della partita di campionato che sarà in scena, a campi invertiti, alla terza giornata (15 settembre nda), Monaco non guarda in casa dei rivali. “Onestamente non abbiamo visionato le amichevoli della formazione di Amoruso poiché ci siamo focalizzati su ciò dovremo mettere in atto sul terreno di gioco.” – ammette il tecnico pugliese-“Domani affronteremo una compagine già collaudata; scenderemo in campo con il massimo rispetto ma cercheremo, con umiltà, di fare la nostra partita. Mi aspetto di vedere dei miglioramenti sotto vari profili.”

Francesco Monaco ha poi fatto un punto sul mercato della Pantera, tracciando l’identikit di quei calciatori che servono per completare l’organico rossonero.

“In questo momento ci mancano due giocatori, ambedue esperti: ho bisogno di un centrale difensivo e di un centravanti.” – avverte l’ex allenatore, tra le altre, di Ancona e Prato- “Sulle quote siamo abbastanza coperti, fatto salvo che necessitiamo di qualche 2001 in più. A centrocampo abbiamo tre giocatori del calibro di Meucci, Nolè e Cruciani: qualcuno di loro più giocare anche in un altro ruolo. Stiamo lavorando su un 4-2-3-1 ma nulla vieta che si possa cambiare. Non sono uno di quegli allenatori che si fossilizza solo su un modulo.” Ad ampliare la batteria dei trequartisti a disposizione di Monaco, ecco l’annuncio del tesseramento Remorini, classe 1994 ex Massese, GhiviBorgo e Ponsacco, elemento rapido e tiratore che sa essere letale sui calci piazzati.

“Oggi è stato tesserato Remorini; ringrazio Deoma per avermi fatto questo regalo. In linea di massima ho nella testa ancora qualche ballottaggio che scioglierò soltanto poche ora prima del match.” - ha concluso Monaco.

Chiusura dedicata ai portieri: in attesa di capire se ci sono spiragli per tesserare un classe 2001, al “Necchi-Balloni” sarà Forciniti, che durante la stagione difenderà i pali della juniores nazionale, ad andare in panchina, con Fontanelli titolare. Nei primi giorni della prossima settimana sarà completato il tesseramento del rumeno Marinca, classe 1997, che negli ultimi due campionati ha vestito la maglia del Pontedera senza mai debuttare in campionato. Tutto questo lascia presagire che la formazione di Monaco si affiderà, andando controtendenza rispetto alle abitudini della maggioranza delle compagini di questa serie, ad un over come estremo difensore.