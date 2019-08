A.S. Lucchese



Lucchese, mozzarella di... bufala

mercoledì, 21 agosto 2019, 22:15

di aldo grandi

Non bastavano tre fallimenti in dieci anni o poco più. Non sono stati sufficienti tutti gli pseudo imprenditori e businessmen da strapazzo che, in questi ultimi mesi, si sono affacciati alle porte rossonere. Tutti, indistintamente, pronti a metterci sicuramente la faccia, molto di meno il culo, per rilevare la società rossonera che è stata venduta, nemmeno fosse una puttana, per la ridicola somma di un 1 euro per ben quattro volte. Poi, alla fine, quando tutto sembrava perduto, eccoti i tre moschettieri - Daniele Deoma, Massimo Santoro e Bruno Russo - che riescono non solo ad acciuffare la Lucchese prima che toccasse il fondo dell'Eccellenza, ma, addirittura, la portano e iscrivono direttamente in serie D. Dimenticavamo il quarto moschettiere, Toni Carruezzo.

Non che noi avessimo bisogno dei protagonisti di Alexandre Dumas per continuare ad avere a cuore i colori rossoneri né, tantomeno, di qualsiasi altro improvvisato salvatore della patria, ma è indubbio che il colpo messo a segno in zona Cesarini da Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan ci aveva, se non altro, rincuorato essendo finita la società in buone mani, mani di chi a questa squadra e a questa città ha voluto e vuole bene al punto da scegliere di trascorrerci la propria esistenza.

Sapevamo dell'interesse di alcuni industriali e imprenditori provenienti dalla capitale e sapevamo anche che Vittorio Tosto, altra ex gloria rossonera, osservava con attenzione l'evolversi degli eventi pronto, nel caso, ad intervenire qualora la Lucchese fosse fallita - come è, poi, accaduto - e fosse ripartita dalla Eccellenza. Evidentemente, però, qualcosa deve essere andato storto se si pensa che nessuno si è più fatto vivo e che la Lucchese made in Les trois mousquetaires ha avuto accesso alla serie D con un ultimo guizzo finale degno di essere ricordato.

Oggi, tuttavia, il presidente della società rossonera Bruno Russo ha diffuso un comunicato in cui si è detto disponibile, lui e, ovviamente, gli altri compagni di gioco, a incontrare Danilo Mariani, colui che, tramite appunto Vittorio Tosto, aveva espresso l'intenzione di mettere piede e soldi, pare, a Lucca.

Noi non sappiamo che cosa mai avranno da dirsi i Nostri e il Mariani accompagnato, così sembra, dall'amico Tosto, ma sicuramente facciamo fatica a comprendere quali potrebbero essere gli sviluppi di questo rendez-vous. Tosto non ha mai nascosto la sua professionalità e il suo desiderio di diventare, un giorno, dirigente della Lucchese, magari con l'incarico di direttore generale che, però, ci sembra in questo momento occupato da qualcun altro, Mario Santoro. Allora che senso ha accogliere ed incontrare Mariani quando le tessere del mosaico sono già tutte al loro posto?

No perché, fateci capire, se uno vuole entrare in società e portare altri soldi, non pensiamo che lo farebbe disposto ad accettare che i posti di comando siano occupati da persone che, con lui, non c'entrano alcunché. Quindi, perché l'attuale dirigenza rossonera si è detta disponibile a sedersi attorno ad un tavolo con Mariani? E' vero, lo stesso sindaco Tambellini aveva auspicato l'intervento e l'arrivo di nuove forze economiche in grado di garantire la solidità del sodalizio rossonero, ma pensavamo che si trattasse solo e soltanto di imprenditori o industriali pronti a contribuire e, in particolare, residenti professionalmente a Lucca o in Lucchesia.

A parte il fatto che dentro la Lucchese ci sembra che di teste più o meno pensanti ce ne siano già a sufficienza, ci chiediamo, realmente, a quale gioco si stia giocando proprio quando tutto sembrava procedere all'insegna del ritrovato entusiasmo e del più forte senso di appartenenza.

Ci viene, quindi, da pensare, che i soldi siano già finiti o arrivati alla canna del gas se si avverte e si annuncia, addirittura, con tanto di nota ufficiale, la disponibilità ad incontrare un potenziale nuovo socio. Qualcosa ci sfugge, ma siamo certi che l'incontro sia stato accettato per far venire allo scoperto chi apre la bocca e vedere se ciò che dice corrisponde a ciò che può e vuole fare.

Che i soldi siano il problema, non ne abbiamo mai dubitato noi che sappiamo non trovarsi l'argent sotto le foglie di cavolo come i bambini appena nati. Ma questi appuntamenti senza senso ci sembrano, davvero, inutili e fuorvianti.

Vogliamo, per concludere, spendere due parole su una questione che non sta più a cuore a nessuno se non ai diretti interessati, quei soci lucchesi che, eccetto Moricon de Paperoni, hanno, per anni, foraggiato le casse rossonere nel tentativo di mandare avanti la baracca. E' stato detto, da molti se non dai più, peste e corna dei vari Gonzadi, Campani, Bini, Zappelli in merito alla ingloriosa fine fatta dalla Lucchese Libertas 1905 gestione maggioritaria di Arnaldo Moriconi. Ebbene, vorremmo soltanto ricordare che queste persone, in ogni caso e documenti alla mano, negli anni della (loro) beata incoscienza hanno investito sulla società all'epoca orfana di Andrea Bacci, somme oscillanti tra i 90 e i 200 mila euro, numero più, numero meno, e che questi soldi sono andati, per dirla in parole povere, ma efficaci, a fan culo ossia persi e svaniti nel nulla.

Ora noi vogliamo immaginare che consorti e parenti stretti non abbiano gradito, sin dall'inizio, questa esposizione finanziaria dettata dalla passione per il calcio e la Lucchese, ma che, al solito, la testardaggine e l'amore di questa gente abbia avuto il sopravvento su ogni calcolo e prudenza. Che, poi, gli si debba anche rovesciare tonnellate di merda addosso, ci sembra, veramente, troppo.