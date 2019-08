A.S. Lucchese



Lucchese, presentata la campagna abbonamenti “Io sono rossonero”. Mercato, preso Visibelli

venerdì, 9 agosto 2019, 16:49

di michele masotti

Prezzi popolari per avvicinare il maggior numero di sostenitori alla Lucchese, in nome dell’amore per la Pantera. Con questa principale peculiarità è stata lanciata la campagna abbonamenti per gli incontri interni della stagione 2019-2020. Lo slogan “Io sono rossonero” è particolarmente eloquente sullo spirito di appartenenza che questa compagine societaria vuole espandere in tutta la città. Con la tribuna centrale parzialmente inagibile, disponibile soltanto per la stampa e per gli sponsor, toccherà alla curva ovest e alla gradinata colorarsi di rossonero. Il direttore generale Mario Santoro ha illustrato i perché di una scelta che va in controtendenza rispetto a quelle applicate nel recente passato della Lucchese.

“Con tantissimi sacrifici abbiamo fatto qualcosa, a nostro avviso, di giusto, mossi molto di più dal tifo e dall’amore per questa maglia che dalla razionalità.” – è l’incipit del dirigente rossonero- “Avevamo due possibilità: allinearci rispetto ai prezzi proposti da altre piazze o farli in maniera differenti. Abbiamo propenso per la seconda opzione.”

“Abbonarsi alla curva ovest costerà 70 euro, alla gradinata 120,00 euro, mentre per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni 30,00 euro in ogni settore. I ridotti in gradinata, riguardanti donne e over 65, costeranno 70,00 euro.” – sono le cifre snocciolate da Santoro- “Ci è sembrato logico dare spazio a dei ragazzi giovani per ricreare quel senso di appartenenza che ha contrassegnato la storia della Lucchese. Questo è un segnale importante verso la tifoseria e la città. La tribuna centrale per tutto l’anno, in attesa dei lavori, potrà variare da almeno 100 ad un massimo di 200 spettatori, riservati ai giornalisti e sponsor. Nei mesi più freddi vaglieremo se spostare in quella porzione anche qualche spettatore avanti con l’età. Non ci sarà più la scusante degli abbonamenti troppo cari.”

La conferenza odierna è stata la possibilità di affrontare più tematiche, prima fra tutti la composizione dei gironi. “Onestamente, dandogli appena un’occhiata, è più costoso sia per noi che per i tifosi.” – ha proseguito Mario Santoro- “Se devo fare un commento personale, non a nome della Lucchese, in D, dove non ci sono grosse risorse, non ha molto senso fare dei gironi con realtà così distanti tra loro. La campagna inizierà settimana prossima e terminerà il 31 agosto. Abbiamo voluto dare un segnale di rottura rispetto al passato. Da oggi alo stadio ci sarà nuovamente la connessione ad internet. Rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti per quei volontari che, spinti dall’amore per la Lucchese, stanno rimettendo a nuovo i campi dell’Acquedotto.”

In seguito è toccato al presidente Bruno Russo fare il punto sulle strategie di mercato della Pantera e dire la sua sulla vicenda Albani, promesso sposo rossonero poi accasatosi al Savona.

“Questi prezzi sono l’ennesima testimonianza di come il nostro progetto sia legato alla città.” – ha affermato il massimo dirigente della Pantera- “C’è un solo modo per partecipare a questo rilancio del calcio a Lucca, coronando così lo sforzo che è stato compiuto per ricominciare dal massimo campionato dilettantistico. I tifosi potranno accompagnarci per portare la Lucchese dove merita stare, non certo in queste categorie. Quelli che non vestiranno la maglia rossonero credo che si pentiranno amaramente della loro scelta. Non è il momento di fare polemiche bensì di aiutare a crescere questo struttura. Ci definiamo degli umili servitori della “vigna” della Lucchese. In merito alla nostra richiesta di disputare in casa la prima giornata, stiamo ancora attendendo una risposta.” Russo discolpa il club sulla toccata e fuga di Edgar Albani in rossonero.

“In questa vicenda non abbiamo responsabilità.” – è il parere del numero uno della Pantera. “Il classe 2001 che prenderemo sarà più forte del fantasista bergamasco. Non faremo come altri club (vedi Palermo e Foggia nda) che hanno chiesto il rinvio del loro match di esordio in Coppa Italia a settembre. Siamo in costante movimento con le istituzioni per migliorare lo stato dell’arte del Porta Elisa. La tifoseria della Lucchese merita di avere uno stadio degno della città di Lucca. Stiamo cercando di risolvere tante problematiche lasciate in eredità dal passato. Sul mercato siamo alla ricerca dei classe 2001 che potranno far parte del nostro progetti. Per certi ruoli non dipende da noi, poiché certi giocatori sono in attesa di chiamate da categorie superiori. Vi assicuro che al 2 settembre, deadline della sessione estiva di calciomercato, la Lucchese sarà una squadra competitiva. Come classe 2000, due dovranno essere sempre in campo, abbiamo degli ottimi interpreti. In attacco ingaggeremo quantomeno una prima punta esperta, mentre il reparto arretrato da oggi potrà contare su Rocco Visibelli.”