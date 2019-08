A.S. Lucchese



Lucchese, presi Lici e Vignali in arrivo Nolè

sabato, 3 agosto 2019, 14:24

Altri due acquisti e un probabile gradito e importante ritorno per la Lucchese. Il direttore sportivo Daniele Deoma ha perfezionato gli ingaggi del difensore Aleksander Lici e dell'attaccante Andrea Vignali. Martedì mattina ci sarà l'incontro decisivo per riportare in rossonero il centrocampista Matteo Nolè.

Lici è nato a Pequini, in Albania, il 10 ottobre 1994. Alto 1.75 per 72 chili, ha iniziato la carriera nel Forcoli in D (13 presenze nella stagione 2013-2014), quindi è passato al Ponsacco con il quale ha vinto subito il campionato di Eccellenza. Nella formazione pisana ha giocato per sei stagioni collezionando 161 gettoni di presenza e mettendo a segno anche 4 gol.

"E' un calciatore che sa infiammare la piazza - dice il ds Deoma - perché in campo dà tutto se stesso, lotta su ogni pallone, non si arrende mai. Si tratta di un elemento di assoluto affidamento che può giocare in tutti i ruoli della difesa e all'occorrenza anche come esterno alto a centrocampo. E' rimasto impressionato dal Porta Elisa e ha dimostrato una straordinaria voglia di far bene con la maglia della Lucchese. Ci siamo assicurati una pedina fondamentale".

Vignali è nato a Massa il 13 giugno 1991, è alto 1.70 e pesa 65 chili. Nel 2010-2011 ha giocato 5 partite in Serie B con il Sassuolo, quindi è passato al Mantova (C2, 4 gare) per poi firmare con la Massese: con i bianconeri ha disputato due stagioni in Serie D (59 presenze e 12 reti). Nel 2014-2015 è stato al Ponsacco (Serie D, 33 gare e 5 gol), mentre nella stagione successiva è stato al Parma (Serie D, 5 presenze e 1 rete): al mercato invernale la cessione al Jolly Montemurlo con cui ha collezionato 18 presenze. Ancora Massese nel 2016-2017 (Serie D, 10 gare), poi Mezzolara (Serie D, 14 partite e 3 gol) e infine due stagioni in D al Real Forte Querceta condite da 64 presenze e 10 reti.

E' il classico giocatore che sa mandare a rete i compagni.

"Sono un esterno offensivo, rapido e fantasioso - spiega il neo rossonero - Calcio di destro e sono particolarmente portato a fare gli assist. La Lucchese? Sono felicissimo di essere qui e ringrazio la società che ha avuto fiducia in me. Sono convinto che otterremo i risultati sperati".

Martedì mattina al Porta Elisa ci sarà poi l'incontro tra Deoma e Nolè per scrivere la parola fine alla trattativa, che è decisamente ben avviata. Il centrocampista, infatti, ha dato piena disponibilità per tornare a vestire la maglia della Lucchese, che ha indossato dal 2013 al 2018 totalizzando 149 gettoni di presenza e realizzando 16 reti. Nella scorsa stagione era al Ghiviborgo.

Adesso Nolè si trova a Coverciano con la selezione dei disoccupati: martedì mattina il faccia a faccia per trovare l'accordo economico e mettere nero su bianco. Deoma è ottimista sulla positiva riuscita dell'operazione che permetterebbe di avere a Lucca un giocatore di grande valore, sia umano che professionale. Nolè ha esperienza, carattere, qualità e determinazione. E' un calciatore che nella sua carriera non ha mai fallito un colpo ed è amatissimo dalla tifoseria.

Il 4 maggio 2014 nella storica sfida in casa della Correggese fu proprio Nolè a fornire, al 47' del secondo tempo, con un preciso cross dalla sinistra l'assist per Pecchioli, che segnò di testa e regalò la promozione in Lega Pro alla Lucchese.