Lucchese, preso l'attaccante Nicola Falomi

lunedì, 26 agosto 2019, 20:16

La Lucchese va incontro ai tifosi e per il debutto nel campionato di serie D di domenica 1 settembre contro il Chieri dell'ex Morgia abbassa i prezzi dei biglietti

domenica, 25 agosto 2019, 22:09

Amarezza, ma nessun dramma in casa rossonera dopo il primo k.o. stagionale, arrivato in Coppa Italia, per mano del Grassina. Giunto ai microfoni dei cronisti, mister Monaco ha scattato, con estrema lucidità, una fotografia del confronto andato in scena in terra versiliese

domenica, 25 agosto 2019, 17:07

La sfida di Coppa Italia, finita 3-2 per il Grassina, sarà un’utile lezione per questa Lucchese che, non va dimenticato, deve ancora ultimare il primo mese di preparazione

sabato, 24 agosto 2019, 14:11

L’amichevole di tre giorni fa in quel di Castelnuovo di Garfagnana ha lasciato la sgradita eredità alla Pantera dei guai fisici di Lici e Gueye, ambedue sicuramente nella sfida di domani, calcio d’inizio alle 15, contro i fiorentini del Grassina.

sabato, 24 agosto 2019, 14:08

L'attaccante Emir Yener, classe 2002, nato in Moldavia, ha firmato il contratto con la Lucchese e figura nella lista dei convocati per la gara contro il Grassina

giovedì, 22 agosto 2019, 21:48

Altro bel test amichevole per il Castelnuovo che, dopo le partite con il Seravezza degli amici Vangioni e Grassi e con il Gallicano, ha sfidato quest'oggi la Lucchese (anch'essa militante in serie D e nello stesso girone del Seravezza)