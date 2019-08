Lucchese, proprietà disponibile ad incontrarsi con Mariani

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 20 agosto 2019, 12:34

La partita Lucchese-Grassina, valida per il primo turno di Coppa Italia Serie D, verrà disputata domenica 25 agosto allo stadio comunale di Camaiore con inizio alle 16. A comunicarlo è la stessa società rossonera Lucchese 1905

martedì, 20 agosto 2019, 06:36

Sono 189 gli abbonamenti già acquistati ai tifosi rossoneri. Lunedì 19, terza giornata della campagna "Io sono rossonero", sono state staccate 57 tessere che si aggiungono alle 132 vendute in precedenza

domenica, 18 agosto 2019, 22:36

Prima di presentarsi davanti ai taccuini dei cronisti presenti, Francesco Monaco sostituisce la polo rossa indossata durante tutto l’arco del match con una bianca. Sintomo, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto il tecnico pugliese sentisse la prima uscita ufficiale della sua quarta esperienza con i colori della Pantera

domenica, 18 agosto 2019, 18:19

Inizia con il piede giusto l'avventura della Lucchese, autrice di un blitz esterno al Necchi-Balloni di Forte dei Marmi. A fare la differenza è stata la bella ripresa disputata dalla Pantera di fronte ad un Real Forte che, dopo aver disputato un positivo primo tempo, si è perso con il...

domenica, 18 agosto 2019, 14:30

Inizia lunedì 19 agosto la preparazione della formazione Juniores della Lucchese allenata da Vito Graziani, ex calciatore di Almas, Cagliari (11 presenze in Serie A), Pisa, Brescia, Reggiana, Padova, Perugia, Ternana, Chieti e Bisceglie

sabato, 17 agosto 2019, 13:20

La terza ripartenza della Lucchese scatterà ufficialmente domani, calcio d’inizio alle 18, al Necchi-Balloni per l’inedita sfida, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia, contro il Real Forte Querceta. Da domani si inizia al fare sul serio. Tesserato intanto Remorini, classe 1994 ex Massese, GhiviBorgo e Ponsacco