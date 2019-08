A.S. Lucchese



Lucchese, proseguono gli allenamenti al Porta Elisa. Per la difesa spunta Visibelli

giovedì, 8 agosto 2019, 20:15

di Michele Masotti

Ritmi serrati al Porta Elisa dove Francesco Monaco sta testando il gruppo rossonero in vista dell’amichevole di lunedì prossimo al Ciocco e, soprattutto, della prima uscita ufficiale di domenica 18 agosto, calcio d’inizio programmato per le 18, al Necchi-Balloni contro i locali del Real Forte Querceta.

Fatica e sudore sul campo che va di pari passo con l’opera di allestimento della rosa che sta portando avanti il direttore sportivo Daniele Deoma assieme al presidente Bruno Russo. Le priorità sul taccuino del dirigente siciliano, ma lucchese d’adozione, riguardano un difensore centrale, una punta esperta e quale classe 2001 tesserare, dopo l’addio alla Pantera del baby atalantino Edgar Albani.

Il talentino made in Zingonia, vinto dalla nostalgia per i propri cari e la sua terra, ha ripercorso le orme di Bellomo. Anche l’ex fantasista di Torino e Reggina, infatti, nell’estate 2010 abbandonò il ritiro della Lucchese di Favarin a causa della saudade per la Puglia. Il nodo della quota 2001, almeno deve essere sempre sul terreno di gioco, è collegato anche alla scelta dei portieri, messa alla prova da Di Masi. Alla fine i dirigenti sceglieranno la soluzione di due classe 2001 oppure un tandem formato da un over, che sarebbe l’ex Prato Fontanelli, e un under? Nella seconda ipotesi, con i galloni da titolare addosso al classe 1996, mister Monaco sarebbe costretto a schierare quattro quote come elementi di movimento. Dubbi che dovranno essere risolti entro il 18 agosto per fronteggiare, nel turno preliminare di Coppa Italia, il Real Forte Querceta dell’ex Nicholas Guidi. La sfida con i versiliesi, formazione esperta e che si candida al ruolo di outsider, servirà per mettere minuti nelle gambe della truppa di Francesco Monaco. Proprio un ex difensore della compagine fortemarmina è finito nel mirino di Deoma.

Si tratta dello stopper classe 1992 Rocco Visibelli, elemento che ben conosce la Serie D. Marcatore di sicuro affidamento e abile nel gioco aereo, anche dalle parti dell’estremo difensore avversario, il ventisettenne fiorentino ha vestito le maglie di Viareggio, Scandicci, Montevarchi, Fortis Juventus e Ponsacco. Un contatto tra la dirigenza della Pantera e l’entourage di Visibelli c’è stato: a stretto giro di posta arriverà anche la risposta del difensore fiorentino che, qualora sposasse la causa della Lucchese, farebbe coppia al centro della difesa con Lici, suo compagno di squadra ai tempi del Ponsacco.