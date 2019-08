A.S. Lucchese



Lucchese, quota 600 abbonamenti

sabato, 31 agosto 2019, 23:41

La Lucchese prolunga la campagna abbonamenti, che sta riscuotendo grande successo con quasi 600 tessere acquistate e che inizialmente doveva concludersi il 31 agosto. La società ha deciso di andare avanti fino al venerdì precedente la prima gara che sarà disputata al Porta Elisa. La data non è al momento nota perché la questione è nelle mani dell'amministrazione comunale che - come spiega il dg Mario Santoro - ha garantito il massimo impegno per far sì che i giovanotti di Monaco tornino quanto prima a giocare nel glorioso stadio cittadino.

Gli abbonamenti saranno in vendita dal lunedì al venerdì, ma solo nel pomeriggio: dalle 16,30 alle 19,30.

"L'iniziativa di proseguire la campagna abbonamenti - spiega la società rossonera - è stata assunta per andare incontro alle esigenze dei nostri meravigliosi tifosi, che meritano soddisfazioni dopo le recenti vicende che avevano messo addirittura in dubbio la prosecuzione dell'attività sportiva. Molti lucchesi sono appena tornati dalle ferie e nei giorni scorsi non avevano avuto la possibilità di raggiungere il botteghino de Porta Elisa per acquistare la tessera: da qui la decisione di prolungare la campagna denominata 'Io sono rossonero'. Il nostro pubblico, caldo e appassionato, può davvero essere l'arma in più in questa stagione, difficile e al tempo stesso esaltante. La squadra sente moltissimo l'affetto dei suoi supporters: siamo certi che la risposta della tifoseria sarà esaltante".