Mattia Lucarelli ha firmato per la Lucchese

martedì, 13 agosto 2019, 17:09

Esperienza, visione di gioco e tanto carattere: sono queste le armi principali del repertorio tecnico di Michel Cruciani, nuovo acquisto della Lucchese

martedì, 13 agosto 2019, 14:56

Un vecchio cuore rossonero come rivale della Lucchese nella giornata inaugurale del girone A di Serie D. Sarà l’ambizioso Chieri di Massimo Morgia, dal 1976 al 1980 81 presenze tra le fila della Pantera, la prima contendente in campionato della formazione di Francesco Monaco domenica 1 settembre

lunedì, 12 agosto 2019, 20:04

Contro un avversario avanti di 20 giorni nella preparazione, l’ambizioso Giugliano in ritiro al Ciocco, il primo test match stagionale regala alla Lucchese

lunedì, 12 agosto 2019, 12:49

Prende il via martedì 13 agosto la campagna abbonamenti della Lucchese 1905, che per avvicinare il maggior numero di appassionati alla squadra allenata da mister Francesco Monaco impegnata nel campionato di Serie D che inizierà il1° settembre ha stabilito prezzi popolari e particolari agevolazioni per i giovani

sabato, 10 agosto 2019, 19:33

Due giovani promettenti hanno firmato il contratto con la Lucchese. Si tratta della punta esterna Diego Bartolomei, classe 2001, fratello di Paolo che gioca nello Spezia, e del terzino sinistro Michele Dinelli, 19 anni

venerdì, 9 agosto 2019, 16:49

Prezzi popolari per avvicinare il maggior numero di sostenitori alla Lucchese, in nome dell’amore per la Pantera. Con questa principale peculiarità è stata lanciata la campagna abbonamenti per gli incontri interni della stagione 2019-2020