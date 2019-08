A.S. Lucchese



Post Lucchese-Grassina, l’analisi di Monaco: “Abbiamo pagato un caro prezzo ad alcune ingenuità”

domenica, 25 agosto 2019, 22:09

di michele masotti

Amarezza, ma nessun dramma in casa rossonera dopo il primo k.o. stagionale, arrivato in Coppa Italia, per mano del Grassina. Giunto ai microfoni dei cronisti, mister Monaco ha scattato, con estrema lucidità, una fotografia del confronto andato in scena in terra versiliese.

“Purtroppo siamo stati puniti da diversi errori di fronte ad una buona squadra.” – è l’incipit di Monaco- “Sono stati novanta minuti tosti, dove abbiamo fatto intravedere anche alcuni aspetti positivi, come una buona fase di recupero palla nel primo tempo, vedi il gol di Presicci e certi fraseggi. Siamo consci di dover migliorare sotto tanti punti di vista, in primis la condizione fisica, ma sullo spirito non possono rimproverare nulla ai miei ragazzi. Siamo consci di dover migliorare sotto tanti punti di vista, in primis la condizione fisica, ma sullo spirito non possono rimproverare nulla ai miei ragazzi. Sono contento, a livello personale, per Bitep che si è sbloccato. ” Il tecnico pugliese analizza, poi, cosa non è andato nel pomeriggio del “Comunale” di Camaiore.

“Abbiamo commesso degli errori sia nella fase offensiva che in quella difensiva.” – ha proseguito Monaco- “Potevamo gestire meglio anche la fase di possesso palla: per questo motivo ero partito dall’inizio con Cruciani. Cosa fare in vista della prima di campionato contro il Chieri? Continuare a lavorare sodo durante gli allenamenti come stiamo facendo.” Dei calciatori rossoneri ha parlato il capitano, Matteo Nolè. “Penso che sia stata una gara strana perché non meritavamo di perdere. Chiaramente siamo indietro dal punto di vista fisico, ma lo spirito mostrato anche oggi mi fa ben sperare.” – ha dichiarato l’esperto centrocampista della Pantera- “Ci aspetta una settimana importante per arrivare al meglio al match contro il Chieri, lavorando sugli errori commessi oggi. Dal punto di vista tecnico, la squadra ha messo in mostra dei progressi, specialmente nei primi quarantacinque minuti, sul piano del palleggio.”