Post Real Forte-Lucchese, Monaco: “Giocare sostenuti da questi tifosi ti dà una marcia in più”

domenica, 18 agosto 2019, 22:36

di michele masotti

Prima di presentarsi davanti ai taccuini dei cronisti presenti, Francesco Monaco sostituisce la polo rossa indossata durante tutto l’arco del match con una bianca. Sintomo, se mai ce ne fosse bisogno, di quanto il tecnico pugliese sentisse la prima uscita ufficiale della sua quarta esperienza con i colori della Pantera. Vincere in casa di una possibile outsider, ruolo al quale aspira il Real Forte Querceta, è certamente un buon viatico per recuperare il tempo perso, la preparazione è iniziata infatti 13 giorni fa, rispetto alle rivali.

In attesa dell’innesto del centravanti e del difensore over che servono per completare la rosa, Monaco ha analizzato quali fattori ha lasciato in eredità, sia quelle sfaccettature positive che quelle negative, il confronto andato in scena in terra versiliese. “Sinceramente nel primo tempo pensavo che avremmo fatto meno fatica.” – ammette il trainer della Pantera- “Nella ripresa, anche grazie agli ingressi di Remorini e Presicci, siamo saliti di tono legittimando la vittoria: oltre al gol, ho visto cose che mi lasciano ben sperare.” Buone le prove di due dei tre 2000 (l’altro è Gueye nda), lo stesso Presicci e Nannelli, impiegati quest’oggi da Monaco. “Simone, che già a Ghivizzano era stato impiegato in quel ruolo, si muove bene senza palla, mentre Nannelli ha fornito una prestazione importante anche se ha difettato, in un paio di circostanze, nel passaggio finale alla punta. Ovviamente promosso Fontanelli tra i pali. Non dobbiamo scordarci che veniamo da 15 giorni di intenso lavoro. Mi fa piacere che il gruppo recepisca le indicazioni che cerco di impartire.” Il reparto che in queste prime battute sembra fornire le maggiori garanzie è il centrocampo.

“Nolè, Meucci e Cruciani sono elementi di grande qualità.” – dichiara il capitano della grande Lucchese di Maestrelli- “Sarà importante mantenere lo spirito di oggi: un carattere così ti aiuta pure nelle giornate in cui potremmo incontrare delle difficoltà. Concedetemi di ringraziare i nostri tifosi che, nonostante tutto le peripezie che hanno dovuto subire negli ultimi mesi, ci hanno fornito una spinta costante.”

Soddisfatti di questa loro prima partita con i colori rossoneri, anche Andrea Vignali e Simone Presicci. “Oggi abbiamo avuto delle ottime risposte, considerando il valore del Real Forte Querceta e il nostro ritardo per quanto concerne la preparazione.” – è l’incipit dei due trequartisti- “Dopo aver fatto due amichevoli impegnative, queste partite ti aiutano a progredire nella condizione.” La concentrazione delle truppa rossonera è già rivolta alla sfida, valevole per il primo turno di Coppa Italia, contro i fiorentini del Grassina, compagine inserita nel raggruppamento con dieci toscane, quattro umbre e altrettanti laziali. “Ci aspettiamo un altro match complicato al cospetto di una formazione che non farà parte del nostro girone.” – hanno concluso Vignali e Presicci- “Giocare sostenuti da una tifoseria degna di altre categorie riteniamo che sia un vantaggio per tutti noi.”