Stabilite le prime due amichevoli della Lucchese

lunedì, 5 agosto 2019, 18:19

Altri quattro colpi di mercato della Lucchese, che martedì 6 agosto alle 17 inizierà ad allenarsi al Porta Elisa agli ordini di mister Francesco Monaco

sabato, 3 agosto 2019, 14:24

Altri due acquisti in casa rossonera: si tratta di Aleksander Lici, difensore classe '94 di cui avevamo ne avevamo già anticipato il ritorno, e Andrea Vignali, attaccante esterno classe '91

venerdì, 2 agosto 2019, 19:49

Lunedì verrà effettuata l'iscrizione al campionato di Serie D e da martedì (quando inizierà la preparazione agli ordini di mister Monaco) potranno essere ufficialmente ratificati gli accordi finora presi dal direttore sportivo Daniele Deoma con i vari giocatori

venerdì, 2 agosto 2019, 16:08

Lunedì 5 agosto si alzerà il sipario sui nove gironi della Serie D, al via il 1 settembre con l’antipasto rappresentato dalla Coppa Italia (18 agosto il preliminare e sette giorni dopo di nuovo in campo per il primo turno nda), con il calendario che dovrebbe essere reso pubblico nel...

mercoledì, 31 luglio 2019, 13:04

Cuori rossoneri per la nave Lucchese 1905 che si appresta a salpare. Ricalcando fedelmente quanto annunciato nella conferenza stampa di ieri, il club del presidente Bruno Russo riparte, come staff tecnico e sanitario, da professionisti che sanno quale onore e onere comporta rappresentare questi colori

martedì, 30 luglio 2019, 19:07

Insieme hanno lottato in tanti match con la maglia della Pantera, insieme hanno condiviso un’avventura dirigenziale-tecnica, improvvidamente interrotta quando stava dando risultati positivi, a Castelnuovo in C2. Adesso Bruno Russo e Daniele Deoma tornano al servizio della Lucchese nelle vesti, rispettivamente, di presidente e direttore sportivo